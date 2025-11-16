Nâng cao năng lực và độc lập tài chính cho phụ nữ

Quỹ PepsiCo, Đối tác Phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ NN&MT) và Tổ chức CARE đã ký kết Bản ghi nhớ Dự án “Mùa vụ mới: Sáng kiến nông nghiệp bền vững” - giai đoạn II của Dự án “Tôi vui gieo” tại Việt Nam.

Dự án “Mùa vụ mới” đánh dấu sự tiếp nối của quan hệ hợp tác thành công hướng đến tăng cường năng lực kinh tế, xã hội và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho các hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ tại Việt Nam.

Giai đoạn mới của dự án diễn ra từ tháng 1/2026 đến tháng 12/2028 tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Thanh Hóa, với trọng tâm chiến lược mới là nông nghiệp tái tạo và chuỗi giá trị bao trùm nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Dự án dự kiến hỗ trợ trực tiếp 13.600 nông dân sản xuất quy mô nhỏ (trong đó có 8.160 phụ nữ và 5.440 nam giới) và tác động gián tiếp đến 73.400 người.

Dự án “Mùa vụ mới” hướng tới nâng cao thu nhập, vị thế xã hội và khả năng ứng phó biến đổi khí hậu của các nông hộ sản xuất quy mô nhỏ, đặc biệt là phụ nữ (Ảnh: CARE).

Ông C.D. Glin, Chủ tịch Quỹ PepsiCo, chia sẻ: “Dự án “Mùa vụ mới” thể hiện cam kết vững chắc của chúng tôi về bình đẳng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Thông qua hỗ trợ nữ nông dân và các nông hộ sản xuất quy mô nhỏ, chúng tôi không chỉ hỗ trợ nâng cao năng suất, mà còn nâng cao năng lực cho phụ nữ, thúc đẩy độc lập tài chính, và xây dựng tương lai bền vững hơn cho cộng đồng. Đây chính là cách hiện thực hóa Chiến lược pep+ (PepsiCo Positive) của tập đoàn".

Thành công của dự án được thúc đẩy bởi mô hình hợp tác công - tư (PPP) hiệu quả kết nối các bộ, ngành, viện nghiên cứu, đối tác địa phương và khối tư nhân.

Các đối tác công bao gồm Đối tác phát triển bền vững nông nghiệp Việt Nam (PSAV) và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (NAEC) sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng môi trường chính sách thuận lợi và phối hợp cùng các sở ban ngành địa phương tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Thanh Hóa. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Tây Nguyên (WASI) trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, một đơn vị nghiên cứu chủ chốt của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sẽ hỗ trợ chuyên môn khoa học.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cho biết: “Bộ NN&MT rất vui vì PSAV và NAEC đồng hành ý nghĩa cùng dự án trong vai trò kết nối và thúc đẩy mô hình hợp tác công - tư (PPP). Bộ cam kết tiếp tục đồng hành, kết nối và phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong việc triển khai, mở rộng các sáng kiến có ý nghĩa thực tiễn và tác động xã hội sâu rộng. Chúng tôi tin tưởng rằng, Quỹ PepsiCo, Tổ chức CARE và cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp tục đóng vai trò tiên phong - không chỉ về tài chính, mà còn trong đổi mới công nghệ, quản trị chuỗi giá trị và định hình xu hướng tiêu dùng bền vững".

Dự án được triển khai tại địa phương với sự tham gia, hỗ trợ của các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Ủy ban nhân dân tỉnh và xã liên quan, Trung tâm Phát triển cộng đồng Đắk Lắk (CDC), Tổ chức Tài chính vi mô Thanh Hóa…

Dự án được thiết kế theo định hướng của Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV) và Mạng lưới đổi mới sáng tạo lương thực thực phẩm tại Việt Nam (FIH-V) với sự đồng hành, hỗ trợ thực hiện của cộng đồng địa phương và các đối tác trong chuỗi giá trị, bảo đảm sự thông suốt giữa thực tiễn triển khai với chính sách quản lý nhà nước.

Các vướng mắc chính sách trong quá trình thực hiện sẽ được tổng hợp và báo cáo trực tiếp lên diễn đàn chính sách PPP của PSAV và FIH-V với các khuyến nghị điều chỉnh phù hợp lên Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng như các bộ, ngành liên quan.

Dự án “Mùa vụ mới” tập trung vào ba mục tiêu liên hệ mật thiết với nhau, nhằm xây dựng hệ thống lương thực bền vững và có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thứ nhất, thông qua mục tiêu nông nghiệp tích cực, dự án nâng cao năng lực cho nông hộ quy mô sản xuất nhỏ, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ, thực hành nông nghiệp tái tạo. Từ đó, hỗ trợ nâng cao sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng cường nguồn cung lương thực bền vững.

Thứ hai, dự án hướng tới tạo nên chuỗi giá trị bao trùm bằng cách giúp người sản xuất tiếp cận một cách bình đẳng các nguồn lực thiết yếu như vật tư đầu vào, tài chính, công nghệ và cơ hội tiếp cận thị trường.

Thứ ba, để nhân rộng tác động, dự án sẽ phát triển, tài liệu hóa và lan tỏa các mô hình nông nghiệp tái tạo thành công. Các mô hình này sẽ được khuyến khích kết nối với FIH-V để được nhân rộng và phát triển bền vững hơn.

Bà Crystal Lander, Phó Chủ tịch phụ trách Vận động và Quan hệ đối ngoại toàn cầu (tổ chức CARE) cho hay: “Việc chuyển hướng mạnh mẽ sang nông nghiệp tái tạo và ứng phó biến đổi khí hậu là rất cần thiết. Dự án “Mùa vụ mới” không chỉ giúp nông hộ sản xuất quy mô nhỏ nâng cao năng suất mà còn tái tạo đất và bảo vệ sinh kế trước những biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp. Đây là bước tiến quan trọng hướng tới phát triển bền vững lâu dài”.

Dự án nhằm hỗ trợ các nông hộ sản xuất quy mô nhỏ, đặc biệt là phụ nữ tiếp cận nguồn lực, tri thức và sự tự tin để nâng cao năng suất, cải thiện dinh dưỡng và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình và cộng đồng. Việc triển khai Dự án “Mùa vụ mới” đánh dấu một chương mới đầy ý nghĩa trong hành trình hợp tác vì bình đẳng giới và phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam.

Vân Khánh