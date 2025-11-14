Phát huy vai trò phụ nữ từ dòng vốn tín dụng chính sách ở Đồng Nai

Từ sau khi hợp nhất hai chi nhánh Đồng Nai và Bình Phước, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng ổn định tổ chức, đảm bảo dòng vốn ưu đãi thông suốt. Trong 9 tháng đầu năm 2025 đã có gần 50.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn, góp phần tạo việc làm, phát triển sinh kế, hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội toàn tỉnh.

Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 Nguyễn Đức Lệnh cho biết, tính đến đầu tháng 10/2025, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Đồng Nai quản lý, phụ trách hơn 1,6 nghìn tổ tiết kiệm và vay vốn, chiếm 36,6% tổng số tổ tiết kiệm và vay vốn của các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh.

Tổng dư nợ cho vay đạt hơn 4,3 nghìn tỷ đồng với trên 78,1 nghìn khách hàng vay, chiếm khoảng 37% tổng dư nợ tín dụng của NHCSXH chi nhánh tỉnh Đồng Nai.

Nhờ nguồn vốn vay từ NHCSXH, nhiều phụ nữ ở Đồng Nai vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống (Ảnh: Yến Linh).

Ông Nguyễn Đức Lệnh cho biết, thời gian qua, Hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh đã trực tiếp nhận ủy thác cho vay từ NHCSXH chi nhánh tỉnh Đồng Nai; phụ trách và quản lý các tổ tiết kiệm và vay vốn để cùng với NHCSXH chi nhánh tỉnh Đồng Nai, các phòng giao dịch cho vay các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn… trên địa bàn theo quy định.

Qua đó phát huy hiệu quả đồng vốn và mục tiêu của các chương trình tín dụng chính sách tại địa phương, góp phần giảm nghèo; tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống…

Kết quả đạt được về thực hiện các chương trình tín dụng chính sách như chương trình cho vay xóa đói giảm nghèo; cho vay giải quyết việc làm, cũng như tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo… tiếp cận ngày càng tốt hơn các dịch vụ tài chính. Qua đó nhằm thực hiện chủ trương chính sách lớn của Đảng, của Chính phủ và của Ngân hàng Trung ương về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và tăng trưởng phát triển kinh tế xã hội bền vững - có vai trò quan trọng của hội phụ nữ các cấp tại tỉnh Đồng Nai.

Theo đó hội phụ nữ luôn là đơn vị nhận ủy thác, hoạt động tích cực, chiếm quy mô và tỷ trọng lớn nhất trong các tổ chức chính trị xã hội, nhận ủy thác của NHCSXH tỉnh. Đến cuối tháng 9/2025 tổng số tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội LHPN tỉnh quản lý, phụ trách là 1.665 tổ trong tổng số 4.545 tổ, chiếm 36,6%; với tổng dư nợ cho vay đạt: 4.304 tỷ đồng, cho 78.125 khách hàng vay, chiếm 37,1% tổng dư nợ tín dụng của NHCSXH tỉnh.

Qua đó phát huy hiệu quả đồng vốn và mục tiêu của các chương trình tín dụng chính sách tại địa phương: người nghèo không chỉ thoát nghèo, có việc làm, có thu nhập, cuộc sống ổn định hơn, trả được nợ vay và có tiết kiệm; tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế.

Nhờ vậy thực hiện được các mục tiêu khác về bình đẳng giới, góp phần phát triển tài chính toàn diện hiệu quả, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; đặc biệt góp phần thực hiện tốt lồng ghép bình đẳng giới trong xóa đói giảm nghèo bền vững.

Thành Công