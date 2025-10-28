3 lao động nam đầu tiên tham gia BHXH tự nguyện nhận trợ cấp thai sản

Ngày 28/10, bà Lê Thị Kim Yên, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) cơ sở Cái Nước (tỉnh Cà Mau), cho biết đơn vị vừa chi trả trợ cấp thai sản cho 3 lao động nam có vợ sinh con.

“Đây là lần đầu tiên đơn vị chi trả chế độ này sau khi Luật BHXH năm 2024 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7”, bà Yên cho hay.

Trước đó, BHXH cơ sở Cái Nước tiếp nhận 3 hồ sơ của 3 lao động nam tham gia BHXH tự nguyện có vợ sinh con được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định gồm: Ông T.V.C. (ngụ xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau), ông T.H.T. và ông L.T.K. (cùng ngụ xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau).

Theo bà Yên, đơn vị đã thẩm định, giải quyết hồ sơ theo đúng quy trình. Cả 3 trường hợp đều đã tham gia BHXH tự nguyện từ đủ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con.

“Đơn vị đã giải quyết chi trả chế độ thai sản cho các trường hợp lao động nam này khi có vợ sinh con, đảm bảo điều kiện theo quy định”, bà Yên thông tin và cho biết mỗi người được chi trả 2 triệu đồng.

Như trường hợp của ông L.T.K. đã tham gia BHXH tự nguyện được một năm một tháng. Theo chia sẻ của ông K., vợ sinh con đầu lòng, gia đình được nhận trợ cấp thai sản 2 triệu đồng thấy rất phấn khởi.

Theo bà Lê Thị Kim Yên, với các chính sách của BHXH, đơn vị giải quyết hồ sơ trên tinh thần nhanh chóng, chính xác, đảm bảo đúng thủ tục, đối tượng, chế độ được hưởng, tạo sự tin tưởng, đồng thuận của người dân.

“Thời gian tới cơ quan BHXH cơ sở sẽ tiếp tục phối hợp địa phương, các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền về Luật BHXH năm 2024, góp phần đảm bảo an sinh xã hội một cách bền vững”, bà Yên cho hay.