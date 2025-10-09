Phát hiện 27 hài cốt liệt sỹ khi tu bổ, tôn tạo Di tích Thành cổ Quảng Trị

Ngày 9/10, tin từ Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ (Đội 584), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, quá trình tìm kiếm tại Thành cổ Quảng Trị từ ngày 14/9 đến nay, đơn vị phát hiện, cất bốc được 27 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật, như xẻng bộ binh, mũ cối, hộp tiếp đạn AK…

Các hài cốt liệt sỹ được đưa về quàn tại Nhà tiếp đón Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Công tác tìm kiếm được Đội 584 tiếp tục triển khai.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ (Ảnh: Xuân Diện).

Như Dân trí đã thông tin, đầu tháng 9, trong quá trình tu bổ, tôn tạo các hạng mục di tích Thành cổ Quảng Trị và Trường Bồ Đề ở phường Quảng Trị, đơn vị thi công phát hiện một số di vật của bộ đội nên trình báo chính quyền địa phương.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Đội 584 khảo sát, tìm kiếm và đã cất bốc được 2 hài cốt liệt sỹ ở Trường Bồ Đề cùng nhiều hài cốt liệt sỹ khác tại Thành cổ Quảng Trị.

Thành cổ Quảng Trị (Ảnh: Tiến Thành).

Ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ, nhân viên Đội 584 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị cán bộ, nhân viên Đội 584 tiếp tục rà soát kỹ địa bàn, nắm bắt thông tin kịp thời để công tác tìm kiếm, quy tập đạt kết quả tốt nhất.