Lai Châu: Thu hút đầu tư để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng

Mặc dù còn nhiều khó khăn do điều kiện đặc thù của một tỉnh miền núi biên giới, nhưng Lai Châu đang nổi lên như một điểm sáng về đầu tư.

Chỉ trong năm 2025, tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư 21 dự án, với tổng vốn đăng ký 8.926 tỷ đồng, tăng 7 dự án so với cùng kỳ - một bước tiến mạnh mẽ về chất và lượng, phản ánh đà bứt tốc hiếm có của một tỉnh miền núi còn nhiều thách thức.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 319 dự án đang triển khai, với tổng vốn đăng ký lên tới 154.923 tỷ đồng - con số không chỉ ấn tượng ở quy mô, mà còn là thước đo niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp dành cho một địa phương dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung của tỉnh.

Tỉnh Lai Châu khởi công dự án đầu tư đường tránh xã Tân Uyên (Ảnh: Quý Trung).

Năm 2025, kinh tế Lai Châu chứng kiến dấu mốc chưa từng có: vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp tăng 3.719 tỷ đồng, nâng tổng vốn đăng ký mới lên 4.859 tỷ đồng, mức tăng cao nhất trong lịch sử thu hút đầu tư của tỉnh.

Những con số kỷ lục trên là minh chứng rõ nét cho sự kiên định mục tiêu cải cách, quyết liệt tháo điểm nghẽn thể chế, kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng và giàu tiềm năng.

Ông Lê Văn Lương- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết, việc thu hút đầu tư không chỉ dừng lại ở việc ban hành các chính sách ưu đãi mà quan trọng hơn là dám hành động, tháo gỡ kịp thời những điểm nghẽn, đồng hành một cách thực chất, qua đó rút ngắn khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn cuộc sống. Với phương châm “Doanh nghiệp phát tài - Lai Châu phát triển”, tỉnh xác định thành công của doanh nghiệp chính là động lực cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng chung của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, doanh nhân với chủ đề “Chính quyền đồng hành - Doanh nghiệp vững bước” (Ảnh: Đinh Lan).

Theo đó, tỉnh Lai Châu đã thành lập và phát huy hiệu quả 2 Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Cùng với đó, tỉnh cũng thành lập Tổ công tác riêng tháo gỡ vướng mắc cho các dự án quan trọng. Tỉnh kiên trì mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, giảm tối đa thời gian, chi phí cho doanh nghiệp với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 83,1%; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 97,32%. Thủ tục đăng ký doanh nghiệp rút từ 3 ngày xuống còn 1 ngày. Thủ tục về đất đai được cắt giảm thời gian xử lý, giảm đáng kể chi phí tuân thủ.

Nhờ đó, hàng loạt dự án nghìn tỷ được trực tiếp gỡ vướng như: Đường dây 220kV Phong Thổ - Than Uyên, Pắc Ma - Mường Tè; Khu du lịch Vườn Địa đàng Sơn Bình; Dự án Đầu tư trồng rừng gắn với xây dựng nhà máy chế biến gỗ và dầu Diesel sinh học từ cây Jatropha, tháo gỡ mọi vướng mắc về gia hạn thời hạn hoạt động các dự án khoáng sản…

Tỉnh Lai Châu tập trung ưu tiên kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp có giá trị kinh tế cao. Trong ảnh là đồi chè Tân Uyên (Ảnh: Hà Châu).

Cùng với đó, chính quyền 2 cấp tại Lai Châu cũng tổ chức thành công nhiều Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, tạo diễn đàn kết nối trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh, xã với cộng đồng doanh nhân, giúp giải quyết những khó khăn cụ thể, rút ngắn thời gian triển khai thủ tục đầu tư, tạo tâm thế chủ động, thông thoáng cho nhà đầu tư. Địa phương tập trung đẩy nhanh tuyến kết nối Cao tốc Lai Châu với Nội Bài - Lào Cai, đầu tư hạ tầng giao thông - đô thị, triển khai các phương án thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Tỉnh đã ban hành 99 văn bản quy phạm pháp luật trong năm nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách, đồng thời rà soát, kiến nghị sửa đổi 78 văn bản để đồng bộ hơn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, mở đường cho tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu đặt ra.

Theo ông Nguyễn Đình Hùng - Phó Giám đốc Sở Tài chính, Lai Châu có chủ trương dành những ưu đãi cao nhất trong khung quy định của pháp luật và vận dụng tối đa các hỗ trợ cao nhất, đảm bảo quyền lợi tốt nhất, thủ tục hành chính thuận tiện nhất, đơn giản nhất cho nhà đầu tư khi thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó các nhà đầu tư sẽ được hưởng các ưu đãi về miễn giảm tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu theo quy định của Chính phủ. Ngoài các chính sách ưu đãi của Trung ương, các nhà đầu tư, doanh nghiệp khi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn còn được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư riêng của tỉnh Lai Châu. Các danh mục kêu gọi đầu tư được công khai, gắn với lợi thế từng vùng, từng lĩnh vực.

Đến nay, tỉnh có 2.265 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 64.306 tỷ đồng.

Tại buổi gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, doanh nhân với chủ đề “Chính quyền đồng hành - Doanh nghiệp vững bước” được tỉnh tổ chức mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân khẳng định, Lai Châu cam kết tiếp tục bảo đảm môi trường đầu tư bình đẳng, minh bạch, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển lâu dài.

Đức Hạnh