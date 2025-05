Phạt doanh nghiệp chậm đóng hơn 10 tỷ đồng tiền bảo hiểm

Ngày 29/5, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình (đóng tại thành phố Vinh, Nghệ An).

Trước đó, Đoàn thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hiện Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho 408 lao động tính đến hết ngày 31/3 với tổng số tiền hơn 10,4 tỷ đồng và chậm đóng bảo hiểm y tế cho số lao động trên (tính đến ngày 30/9/2024).

Trụ sở Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình (Ảnh: Hoàng Lam).

Đoàn thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn chuyển hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình cho UBND tỉnh Nghệ An.

Căn cứ các quy định hiện hành, UBND tỉnh Nghệ An quyết định xử phạt Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình 180 triệu đồng.

Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình bị buộc đóng đủ hơn 10,4 tỷ đồng số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp chậm đóng và tiền lãi suất của khoản chậm đóng nói trên trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được quyết định.