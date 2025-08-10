9X xây nhà, tậu xe hơi nhờ nuôi loài lấy “thần dược”

Anh Lê Văn Lâm (35 tuổi), trú tại thôn Đồng Sình là một trong những gương điển hình về phát triển kinh tế ở xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa. Nhờ nuôi hươu, anh Lâm sớm làm giàu, xây nhà, tậu ô tô và có nguồn thu ổn định hơn nửa tỷ đồng/năm.

Anh Lâm cho biết, năm 2015, anh học tiếng Hàn Quốc và sang “xứ sở kim chi” lao động. Nhờ chăm chỉ, anh nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc tại một xưởng cơ khí, thu nhập khoảng 100 triệu đồng/tháng.

Hươu có sức đề kháng cao, ít mắc bệnh (Ảnh: Hạnh Linh).

Năm 2020, khi hợp đồng lao động kết thúc, thay vì tiếp tục gia hạn để “cày cuốc” nơi đất khách, anh Lâm chọn trở về quê thực hiện ước mơ lớn nhất của mình là làm giàu tại quê hương. Quyết định này khiến người thân bất ngờ, ra sức phản đối.

“Ai cũng lo ngại tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền nơi xứ người, trong khi ở quê việc khởi nghiệp vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro”, anh Lâm nói.

Bỏ ngoài tai lời khuyên, anh dành thời gian tìm hiểu các mô hình kinh tế tại nhiều địa phương, đặc biệt chú ý đến nghề nuôi hươu.

Năm 2021, khi được cơ quan chức năng cấp phép, anh dùng số tiền tích góp trong thời gian làm việc tại Hàn Quốc đầu tư xây dựng trang trại, mua con giống và bắt đầu nuôi hươu.

Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, 2 năm sau, những con hươu đực trưởng thành cho thu hoạch nhung, hươu cái bước vào thời kỳ sinh sản.

Anh Lâm cho biết nuôi hươu mang lại lợi ích kép, vừa dễ chăm sóc, ít tốn công mà giá trị kinh tế lại cao. Trung bình, mỗi con hươu đực cho 2 lứa nhung/năm, mỗi lứa đạt 1-1,5kg, bán với giá 12 triệu đồng/kg. Hươu cái mỗi năm đẻ một lứa, sau khoảng 4 tháng chăm sóc, hươu con có thể bán 10-15 triệu đồng/con.

Lợi nhuận từ nuôi hươu giúp anh Lâm mua được xe hơi (Ảnh: Hạnh Linh).

Nuôi hươu khá đơn giản, thức ăn chủ yếu là lá cây, cỏ tự nhiên, hươu ít mắc bệnh. Nếu chăm sóc tốt một con hươu có thể sống hơn 20 năm, đem lại nguồn thu ổn định và lâu dài cho người nuôi.

Dù việc nuôi hươu không quá vất vả nhưng theo chủ trang trại, khi đến mùa khai thác nhung, người nuôi lại phải đối mặt với công đoạn khó khăn.

“Việc cưa nhung đòi hỏi kỹ thuật cao và sự phối hợp nhịp nhàng của các thành viên trong đội “cưa sừng”. Khi cưa nhung, phải đảm bảo hươu không bị thương, đồng thời giữ nguyên chất lượng của nhung. Sau khi cưa, vết thương cần được sát trùng, chăm sóc cẩn thận để tránh nhiễm trùng, đảm bảo sức khỏe cho hươu”, anh Lâm chia sẻ.

Anh Lâm cũng bật mí, hươu trước khi đưa đi lấy nhung phải được bồi bổ để chúng có sức và nhung đạt trọng lượng, chất lượng tốt nhất. Nhung hươu chỉ có thời gian thu hoạch khoảng 45 ngày, đây là giai đoạn giàu dược chất nhất. Sau đó nhung sẽ già và tự rụng.

“Sau 4 năm gắn bó với nghề nuôi hươu, trong chuồng trại của tôi duy trì 20 con hươu. Trong đó có 10 con hươu đực cho nhung và 10 con cái để sinh sản, bán giống. Trừ chi phí, mỗi năm, tôi thu về khoảng 500 triệu đồng tiền lãi”, anh Lâm nói.

Ông Hoàng Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Mậu Lâm, cho biết địa phương có điều kiện khí hậu thuận lợi cho việc nuôi hươu, nhiều hộ gia đình đã lựa chọn phát triển mô hình này.

Thức ăn của hươu đơn giản, không tốn nhiều công chăm sóc (Ảnh: Hạnh Linh).

Mô hình của anh Lâm là một trong ba mô hình lớn, mang lại thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại của địa phương.

Theo ông Thủy, là một trong những điển hình kinh tế của địa phương, anh Lâm không chỉ vươn lên làm giàu cho bản thân mà còn tạo việc làm thời vụ cho nhiều lao động quanh vùng.

“UBND xã luôn khuyến khích, tạo điều kiện để người dân mở rộng chăn nuôi, áp dụng kỹ thuật khoa học. Ngoài ra, địa phương cũng thường xuyên tập huấn, hỗ trợ tiêu thụ nhằm phát triển nghề nuôi hươu bền vững, mang lại thu nhập ổn định”, ông Thủy thông tin thêm.