Nhân viên văn phòng New York thay đổi thói quen lao động sau đại dịch

Người dân trên đường phố tại New York (Mỹ). (Ảnh: THX/TTXVN)

Tình hình dịch Covid-19 tại Mỹ đang dần được kiểm soát cho phép các nhân viên văn phòng nói chung và thành phố New York nói riêng quay trở lại với công việc nơi công sở.

Cùng với các thói quen trước đây như đi làm xa nhà, sử dụng phương tiện công cộng và gặp mặt trực tiếp dần được nối lại, có một sự thay đổi so với trước khi đại dịch bùng phát, đó là nhiều người thích rút ngắn thời gian làm việc tại văn phòng.

Thống đốc New York Kathy Hochul thừa nhận giờ đây có rất ít nhân viên đến văn phòng làm việc đủ cả 5 ngày trong tuần.

Lịch trình phổ biến hơn cả là họ lên văn phòng 4 hoặc 3,5 ngày trong tuần, thời gian còn lại làm việc từ xa.

Đại dịch đã khiến làm việc từ xa trở thành tiêu chuẩn đối với những nhân viên văn phòng. Không những thế, ngày càng có nhiều nhân viên ở thành phố New York yêu cầu được làm việc linh hoạt trong tuần và các chủ lao động đang dần phải thích ứng với điều này.

Theo Giám sát viên bang New York Thomas DiNapoli, thành phố New York có khoảng 1,6 triệu nhân viên văn phòng trong năm 2019. Nhưng từ khi đại dịch bùng phát vào tháng 3/2020, nhiều nhân viên văn phòng đã chuyển sang làm việc từ xa.

Ông Matt Chmielecki, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách mảng dịch vụ bán lẻ của công ty bất động sản thương mại CBRE, cho biết vào thời điểm dịch bùng phát mạnh nhất, khách ăn trưa tại các khu vực kinh doanh nhộn nhịp thưa dần khi đa số nhân viên "cổ cồn trắng" chuyển sang chế độ làm việc tại nhà. Trong khi đó, nhà bán lẻ ở các khu dân cư lại tăng doanh thu.

Theo tổ chức phi lợi nhuận Partnership for New York City, trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, tỷ lệ công việc có thể làm từ xa hoàn toàn ở New York là dưới 4%. Hiện nay, con số này là 11%.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Partnership for New York City Kathy Wylde nêu rõ ngày càng có nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, đã yêu cầu được linh hoạt hình thức làm việc trong tuần.

Họ nhận thấy rằng làm việc tại nhà giúp họ có thời gian dành cho gia đình, và điều này thể hiện rõ nhất ở những người mà nhà ở xa nơi làm việc.

Theo bà Kathy Wylde, người lao động New York mất trung bình khoảng 42 phút để di chuyển từ nhà đến nơi làm việc. Vì vậy, họ sẽ tiết kiệm được gần 2 giờ đồng hồ mỗi ngày nếu được làm việc tại nhà. Do đó, hầu hết các chủ lao động đang dần phải đáp ứng nhu cầu của nhân viên.

