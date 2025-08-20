Nữ nhân viên ở Hà Nội bị đình chỉ vì bắt shipper ghi tên lên 30 cốc chè

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng của shipper V.Đ. về sự việc nữ khách hàng T.T. (ngụ tại TP Hà Nội) đặt hơn 30 cốc chè, yêu cầu anh ghi tên từng người lên cốc.

Trong đoạn tin nhắn riêng của cả hai, nữ khách hàng đã gửi danh sách tên người đặt tương ứng với từng món chè.

Nữ nhân viên bị tạm đình chỉ công tác sau sự việc yêu cầu shipper ghi tên lên từng cốc chè (Ảnh: Nguyễn Vy).

Khi shipper tỏ vẻ khó chịu, nữ khách hàng phản bác lại rằng nếu anh không giao được thì không nên nhận đơn. Bức xúc trước hành động này, shipper đã đăng tải toàn bộ sự việc lên nhóm cộng đồng với hàng nghìn người tham gia, kèm theo thông tin cá nhân của nữ khách hàng và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 16/8. Nữ khách hàng này là nhân viên hỗ trợ kinh doanh của công ty về lĩnh vực văn phòng phẩm H.H., có trụ sở tại TP Hà Nội. Không lâu sau đó, cư dân mạng đã tìm được trang Facebook của công ty này và liên tục bày tỏ sự bức xúc, thậm chí kêu gọi đánh giá 1 sao cho tất cả chi nhánh cửa hàng thuộc quản lý của thương hiệu.

Trước làn sóng phẫn nộ của cộng đồng mạng, ngày 18/8, nữ nhân viên T.T. đã quay video xin lỗi, tường thuật lại toàn bộ sự việc.

Trong đoạn video và bài viết đăng tải lên mạng xã hội, chị T. kể do sắp nghỉ chế độ thai sản, chị đã đặt đơn chè gồm 30 cốc để liên hoan chia tay đồng nghiệp và thanh toán trước khi giao. Chị T. có liên hệ quán chè nhờ đóng thùng và ghi tên trên từng cốc, đồng thời trao đổi việc này với shipper. Tuy nhiên, shipper không đồng ý và hủy đơn hàng, khiến việc giao chè bị chậm trễ.

Chị T.T. đăng video xin lỗi vì hành động của mình (Ảnh cắt từ clip).

“Trong lúc nóng giận và bối rối vì không thể đặt shipper khác kịp thời, mình đã có lời lẽ thiếu kiểm soát, nhắn tin không đúng mực, gọi bạn ấy bằng từ ngữ xúc phạm”, nữ nhân viên chia sẻ, mong cộng đồng mạng thông cảm và bỏ qua.

Mới đây, văn phòng phẩm H.H. đã thông báo trên trang Facebook của công ty, cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã tạm đình chỉ công tác của nữ nhân viên T.T., rồi tiến hành xác minh, chủ động kết nối và đứng ra hòa giải giữa hai bên.

“Các cá nhân liên quan đã thống nhất khép lại vụ việc trên tinh thần thiện chí và mong muốn không để sự việc lan rộng, gây hệ quả pháp lý khó kiểm soát”, công ty thông báo.

Đơn vị cho hay sẽ rà soát và siết chặt nội quy nội bộ, đặc biệt chính sách cấm ăn uống trong giờ làm việc; ban hành bộ quy tắc ứng xử cộng đồng, chuẩn hóa hành vi ứng xử của toàn nhân viên; tăng cường đào tạo và truyền thông nội bộ, nâng cao kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống…