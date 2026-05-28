Người sử dụng lao động được hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm cho lao động

Luật Việc làm năm 2025 quy định các chế độ bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 374 quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Chương VI của Nghị định đề cập rõ các quy định liên quan đến chế độ hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Theo đó, đối tượng hưởng quyền lợi này là người sử dụng lao động (quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật Việc làm) phải cắt giảm hoặc có nguy cơ phải cắt giảm từ 30% hoặc từ 30 lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trở lên (đối với đơn vị có dưới 200 lao động); từ 50 lao động trở lên (đối với đơn vị có từ 200 đến 1000 lao động); từ 100 lao động trở lên (đối với doanh nghiệp có sử dụng trên 1.000 lao động).

Ngoài ra, người sử dụng lao động phải thuộc một trong các trường hợp: Thay đổi cơ cấu, công nghệ theo quy định tại Bộ luật Lao động; vì lý do kinh tế (theo quy định tại Bộ luật Lao động có xác nhận của Chủ tịch UBND cấp xã); trụ sở chính, nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở sản xuất, kinh doanh nằm trong vùng xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh nguy hiểm hoặc bị thiệt hại về cơ sở vật chất, thiết bị, máy móc, nhà xưởng do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh nguy hiểm gây ra (có xác nhận của Chủ tịch UBND cấp xã); thực hiện theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất kinh doanh.

Người sử dụng lao động đáp ứng những điều kiện nói trên được hỗ trợ 1 lần, nếu đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp (theo quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật Việc làm) từ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước thời điểm đề nghị hỗ trợ.

Ngoài ra, người sử dụng lao động phải có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và phương án duy trì việc làm cho người lao động theo đúng ngành nghề đã được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề với thời gian tối thiểu là 12 tháng.