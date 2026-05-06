Tổ chức nào giải quyết bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động?

Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM là tổ chức dịch vụ việc làm công do Sở Nội vụ Thành phố thành lập (Ảnh: Tùng Nguyên).

Theo quy định của Luật Việc làm năm 2025, người lao động thất nghiệp có nhu cầu hưởng trợ cấp, hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng, thông báo tình hình tìm kiếm việc làm… đều phải nộp hồ sơ tại tổ chức dịch vụ việc làm công do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm cấp tỉnh thành lập. Tổ chức này được chính phủ quy định cụ thể tại Nghị định 352/2025/NĐ-CP (quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về dịch vụ việc làm).

Điều 3 Nghị định 352/2025 quy định tổ chức dịch vụ việc làm công là đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm 2 loại hình là: Tổ chức dịch vụ việc làm công do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập; Tổ chức dịch vụ việc làm công do tổ chức chính trị - xã hội thành lập.

Theo Điều 6 Nghị định 352/2025, tên của tổ chức dịch vụ việc làm công bảo đảm nguyên tắc là có cụm từ “Trung tâm” và “dịch vụ việc làm”. Như tại TPHCM, tên của tổ chức dịch vụ việc làm công là Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM.

Nhiệm vụ của tổ chức dịch vụ việc làm công được quy định tại Điều 7. Theo đó, tổ chức dịch vụ việc làm công có 4 nhiệm vụ chính.

Thứ nhất là hoạt động tư vấn, gồm: Tư vấn, định hướng nghề nghiệp, khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia; tư vấn việc làm cho người lao động để lựa chọn vị trí việc làm phù hợp với khả năng và nguyện vọng; tư vấn về kỹ năng tham gia dự tuyển, về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước; tư vấn cho cơ quan, tổ chức, cá nhân về tuyển, sử dụng và quản lý lao động, về quản trị và phát triển việc làm, phát triển nguồn nhân lực; tư vấn về chính sách lao động, việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động.

Thứ hai là giới thiệu việc làm cho người lao động, bao gồm giới thiệu việc làm ở trong nước và phối hợp với doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để giới thiệu việc làm ở nước ngoài.

Thứ ba là cung ứng và giới thiệu lao động cho người sử dụng lao động, bao gồm: Tuyển lao động để lựa chọn, giới thiệu những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động; giới thiệu lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

Thứ tư là thu thập, phân tích, lưu trữ và cung cấp thông tin về thị trường lao động.

Theo Khoản 2 Điều 7 Nghị định 352/2025, ngoài 4 nhiệm vụ trên, tổ chức dịch vụ việc làm công do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm cấp tỉnh thành lập (Trung tâm Dịch vụ việc làm cấp tỉnh) còn có nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.