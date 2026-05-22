Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và người lao động, hướng đến mục tiêu giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch và hiệu quả.

Theo đó, Trung tâm thực hiện đầy đủ quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng thời hạn.

Đặc biệt, sau khi UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định 297 về công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ và Bảo hiểm xã hội tỉnh, nhiều thủ tục đã được chuẩn hóa và cắt giảm thời gian xử lý.

Cụ thể, thủ tục tư vấn, giới thiệu việc làm được rút ngắn còn 2,5 ngày làm việc; thủ tục hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề và hưởng trợ cấp thất nghiệp còn 14 ngày làm việc. Một số thủ tục liên quan đến tạm dừng, tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp được rút ngắn còn 1,5 ngày làm việc; thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp còn 2,5 ngày làm việc.

Các quy trình đều quy định rõ trách nhiệm từng khâu, từ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ ban đầu đến thẩm định, phê duyệt và trả kết quả, giúp doanh nghiệp và người lao động dễ dàng theo dõi, giám sát tiến độ xử lý hồ sơ.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính thông qua việc số hóa toàn bộ hồ sơ, cập nhật trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, góp phần giảm giấy tờ, nâng cao hiệu quả lưu trữ và khai thác dữ liệu. Việc trả kết quả điện tử song song với bản giấy giúp doanh nghiệp và người lao động tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Đội ngũ viên chức và người lao động của Trung tâm tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện phương châm “doanh nghiệp và lao động là trung tâm phục vụ”, chủ động hỗ trợ người dân ngay từ khâu nộp hồ sơ ban đầu, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan.