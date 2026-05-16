Bảo hiểm thất nghiệp là “lá chắn” giúp lao động không bị bỏ lại phía sau

Nỗ lực bảo vệ người lao động

Phát biểu tại tọa đàm “Chính sách bảo hiểm thất nghiệp: Cầu nối quan trọng để người mất việc tái gia nhập thị trường lao động” do báo Dân trí tổ chức chiều 14/5, ông Mai Văn Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, khẳng định bảo hiểm thất nghiệp hiện không chỉ là “phao cứu sinh” tạm thời mà còn mở ra cơ hội nghề nghiệp mới, giúp người lao động sớm quay lại thị trường lao động và ổn định cuộc sống.

Các chuyên gia cùng phân tích, thảo luận về chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại tọa đàm “Chính sách bảo hiểm thất nghiệp: Cầu nối quan trọng để người mất việc tái gia nhập thị trường lao động” do báo Dân trí tổ chức chiều 14/5 (Ảnh: Bảo Quyên).

Đối với chính sách bảo hiểm thất nghiệp, ngoài chế độ trợ cấp bằng tiền mặt, ông Thu cho hay đơn vị đặc biệt chú trọng chế độ tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề miễn phí cho người lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Mục tiêu là giúp người lao động nhanh chóng quay lại thị trường lao động, ổn định thu nhập và hạn chế thất nghiệp kéo dài.

Ông Mai Văn Thu cho biết ngay khi người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhân viên tư vấn sẽ trực tiếp trao đổi để nắm bắt trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, độ tuổi, nhu cầu tìm việc, mức lương mong muốn, môi trường làm việc phù hợp cũng như nhu cầu học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp.

Trên cơ sở đó, Trung tâm sẽ định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực và nhu cầu thực tế của từng người lao động, đồng thời kết nối trực tiếp hoặc trực tuyến với các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng tại TPHCM và các tỉnh, thành lân cận.

Ông Mai Văn Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, chia sẻ tại tọa đàm (Ảnh: Bảo Quyên).

“Điểm đáng chú ý là toàn bộ hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm đều hoàn toàn miễn phí và chính thống. Qua đó, người lao động có thể tiếp cận thông tin tuyển dụng minh bạch, an toàn, hạn chế nguy cơ bị lừa đảo hoặc môi giới việc làm trái phép”, ông Thu nhấn mạnh.

Bên cạnh hình thức tư vấn trực tiếp tại trụ sở và các điểm tiếp nhận, Trung tâm còn triển khai tư vấn qua điện thoại, Zalo, fanpage và các nền tảng trực tuyến; tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến; hỗ trợ thông tin học nghề, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp và tăng cường kết nối nhanh giữa người lao động với doanh nghiệp...

Theo ông Thu, đội ngũ tư vấn viên của Trung tâm được đào tạo bài bản, thường xuyên cập nhật kiến thức về thị trường lao động, kỹ năng tư vấn nghề nghiệp, kết nối việc làm và các chính sách pháp luật liên quan đến lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp. Các tư vấn viên đều được Cục Việc làm cấp chứng nhận nghiệp vụ tư vấn, giới thiệu việc làm.

“Hiện Trung tâm là một trong những đơn vị đi đầu cả nước trong triển khai ngân hàng việc làm và phần mềm bảo hiểm thất nghiệp độc lập, góp phần đồng bộ dữ liệu, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao hiệu quả kết nối việc làm”, ông Mai Văn Thu nói.

Người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí tại Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Thông qua dữ liệu việc làm trống, dữ liệu người tìm việc cùng các nền tảng kết nối trực tuyến, nhân viên tư vấn có thể nhanh chóng phân tích nhu cầu, sàng lọc vị trí phù hợp và hỗ trợ người lao động tiếp cận cơ hội việc làm kịp thời hơn.

Trong năm 2026, Trung tâm cũng đã ký kết hợp tác với 12 trung tâm dịch vụ việc làm tại các tỉnh, thành phố để hình thành mạng lưới chia sẻ thông tin thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng và nguồn nhân lực giữa các địa phương.

Đồng thời, đơn vị cũng ký kết phối hợp với 21 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, triển khai 55 ngành nghề đào tạo khác nhau, tạo điều kiện để người lao động, đặc biệt là người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp, có thêm cơ hội học nghề, nâng cao kỹ năng hoặc chuyển đổi nghề phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường.

Địa chỉ uy tín giúp lao động tránh “bẫy” lừa đảo

Theo ông Mai Văn Thu, các hình thức tuyển dụng trá hình, tuyển dụng lừa đảo xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người lao động, nhất là những người thất nghiệp hoặc đang cần tìm việc gấp.

Trước thực tế đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM xác định, bên cạnh nhiệm vụ kết nối việc làm, việc hỗ trợ người lao động nhận diện và phòng tránh các hành vi tuyển dụng lừa đảo cũng là nhiệm vụ rất quan trọng.

Các chuyên gia nhận định chính sách bảo hiểm thất nghiệp là cầu nối giúp người mất việc tái gia nhập thị trường lao động một cách bền vững (Ảnh: Bảo Quyên).

“Hiện tất cả doanh nghiệp tham gia tuyển dụng thông qua Trung tâm đều được kiểm tra, rà soát thông tin pháp lý như giấy phép đăng ký kinh doanh, mã số thuế, nhu cầu tuyển dụng thực tế và các thông tin liên quan trước khi đăng tuyển hoặc tham gia sàn giao dịch việc làm”, ông Mai Văn Thu nói.

Trong quá trình tư vấn, nhân viên Trung tâm cũng chủ động hướng dẫn người lao động nhận diện các dấu hiệu tuyển dụng không an toàn như yêu cầu đóng tiền trước khi nhận việc, hứa hẹn mức thu nhập quá cao so với mặt bằng chung, công việc không rõ nội dung, tuyển dụng qua các đường link không chính thống hoặc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng thiếu kiểm chứng.

Ngoài hoạt động tư vấn trực tiếp, Trung tâm còn tăng cường tuyên truyền, cảnh báo trên website, fanpage, Zalo và các kênh thông tin chính thức để người lao động kịp thời cập nhật những hình thức lừa đảo mới trên thị trường lao động.

Đồng thời, người lao động được khuyến khích ưu tiên tiếp cận thông tin tuyển dụng thông qua các kênh chính thống như Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sàn giao dịch việc làm của các Trung tâm, Sàn giao dịch việc làm Quốc gia hoặc các doanh nghiệp có thông tin rõ ràng, minh bạch.

Cùng chia sẻ tại tọa đàm, ông Dương Việt Linh, Phó Giám đốc Việc Làm Tốt, nhận định các trung tâm dịch vụ việc làm hiện nay sở hữu nhiều lợi thế mà các nền tảng tư nhân khó có được.

Ông Dương Việt Linh, Phó Giám đốc Việc Làm Tốt, chia sẻ tại tọa đàm (Ảnh: Bảo Quyên).

Theo ông Linh, lợi thế lớn nhất là sự tin tưởng của người lao động đối với hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm công lập.

“Đây là các đơn vị được Nhà nước bảo chứng, đồng thời doanh nghiệp và vị trí tuyển dụng đều được rà soát, kiểm duyệt trước khi đăng tải. Trong bối cảnh lừa đảo tuyển dụng ngày càng gia tăng, các trung tâm dịch vụ việc làm đang trở thành một “bảo chứng niềm tin” đối với người lao động”, ông Dương Việt Linh nói.

Mạng lưới hiện diện rộng khắp của hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm cũng là lợi thế quan trọng. Với hàng chục trung tâm trên cả nước, hệ thống này có khả năng tiếp cận trực tiếp nhiều nhóm lao động, đặc biệt là lao động phổ thông, lao động yếu thế hoặc người lao động tại địa phương.

Bên cạnh đó, theo ông Dương Việt Linh, Sàn giao dịch việc làm Quốc gia vừa được Bộ Nội vụ triển khai gần đây sẽ là mảnh ghép quan trọng trong chiến lược kết nối và giải quyết bài toán thiếu hụt lao động hiện nay.

“Sàn giao dịch việc làm Quốc gia đóng vai trò như một trung tâm dữ liệu chung, nơi kết nối thông tin cung - cầu lao động giữa các địa phương. Khi dữ liệu được đồng bộ, người lao động sẽ có cơ hội tiếp cận việc làm rộng mở hơn, không bị giới hạn trong phạm vi địa phương”, ông Linh nói.

Ông chia sẻ doanh nghiệp cũng đang sử dụng Sàn giao dịch việc làm Quốc gia để tìm kiếm ứng viên cho một số vị trí tuyển dụng. Ngoài chức năng kết nối việc làm, sàn còn ưu tiên hỗ trợ các nhóm lao động yếu thế như thực tập sinh, người lớn tuổi hoặc lao động có hoàn cảnh đặc thù, đồng thời là kênh quan trọng để truyền thông các chính sách việc làm và an sinh xã hội.

“Theo tôi, đây là những nhóm lao động rất đặc thù mà các nền tảng tư nhân khó có thể tiếp cận và hỗ trợ đầy đủ như hệ thống công lập”, ông Dương Việt Linh chia sẻ.