Đổi cách giới thiệu việc làm để bảo hiểm thất nghiệp phát huy đúng vai trò

Để người lao động hiểu đúng, đủ về quyền lợi

Tại tọa đàm “Bảo hiểm thất nghiệp: Cầu nối quan trọng để người mất việc tái gia nhập thị trường lao động”, do báo Dân trí tổ chức ngày 14/5, ông Mai Văn Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, cho biết hiện nay số lượng người lao động nghỉ việc để hưởng trợ cấp thất nghiệp vẫn ở mức khá lớn.

Ông Mai Văn Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, chia sẻ tại tọa đàm (Ảnh: Bảo Quyên).

Tuy nhiên, nhiều người lao động hiện chỉ quan tâm đến chế độ trợ cấp thất nghiệp, trong khi các chính sách khác của bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt là chế độ hỗ trợ giới thiệu việc làm - giá trị cốt lõi của chính sách - vẫn chưa được tận dụng hiệu quả. Không ít người còn có tâm lý chờ nhận hết trợ cấp theo thời gian đã đóng rồi mới tính chuyện quay lại thị trường lao động.

Vì vậy, nhiệm vụ của Trung tâm không chỉ dừng ở việc giải quyết chế độ mà còn hướng đến mục tiêu hỗ trợ người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động, đồng thời giúp doanh nghiệp bổ sung nguồn nhân lực phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Người lao động đến là thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, được kết nối ngay với doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng (Ảnh: Nguyễn Vy).

"Đối với các trường hợp này, Trung tâm sẽ chủ động tư vấn, giới thiệu việc làm phù hợp và kết nối với các doanh nghiệp có chính sách tuyển dụng, chế độ đãi ngộ tốt. Qua quá trình tư vấn, người lao động dần nhận thấy quyền lợi của mình không chỉ nằm ở khoản trợ cấp trước mắt mà còn ở việc sớm ổn định cuộc sống và thu nhập lâu dài cho gia đình", ông Mai Văn Thu nói.

Bên cạnh đó, nhân viên Trung tâm cũng giải thích để người lao động hiểu rằng thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng hết vẫn có thể được bảo lưu, cộng dồn cho những lần sau. Điều này góp phần tạo động lực để người lao động sớm quay lại thị trường lao động.

Cần sự phối hợp chặt chẽ của nhiều bên

Cùng chia sẻ tại tọa đàm, ông Dương Việt Linh, Phó Giám đốc Việc Làm Tốt, cho rằng để chính sách bảo hiểm thất nghiệp thực sự phát huy hiệu quả, tránh hình thức, cần đặc biệt chú trọng hai yếu tố là chất lượng đội ngũ tư vấn viên và công tác tuyên truyền.

Theo ông Linh, tư vấn viên không chỉ hiểu rõ về các quy định, làm tốt công tác giới thiệu việc làm mà còn cần lắng nghe, thấu hiểu nhu cầu của từng lao động để định hướng nghề nghiệp, đào tạo kỹ năng hoặc xây dựng lộ trình chuyển đổi nghề phù hợp.

"Các trung tâm dịch vụ việc làm cũng cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quá trình kết nối và tư vấn việc làm. Công nghệ có thể hỗ trợ phân tích nhu cầu, sàng lọc dữ liệu, gợi ý công việc phù hợp và rút ngắn thời gian kết nối giữa người lao động với doanh nghiệp.

Qua đó, vừa giảm áp lực cho đội ngũ tư vấn viên, vừa nâng cao hiệu quả hỗ trợ người lao động tìm được công việc phù hợp nhanh hơn và chính xác hơn", ông Linh nói.

Ông Dương Việt Linh, Phó Giám đốc Việc Làm Tốt, chia sẻ tại tọa đàm (Ảnh: Bảo Quyên).

Bên cạnh việc đào tạo, nâng cao chất lượng tư vấn viên, ông cho rằng việc tuyên truyền về Luật Việc làm 2025 cần được đổi mới theo hướng gần gũi, thực tế hơn với người lao động. Thay vì chỉ truyền tải các quy định hay quyền lợi chung chung, cần giúp người lao động hiểu rõ những cơ hội cụ thể mà chính sách mang lại.

“Ví dụ, có thể truyền thông theo hướng: "Bạn đang nhận trợ cấp thất nghiệp trong 3 tháng và đây cũng là 3 tháng cơ hội để học thêm kỹ năng mới miễn phí, thậm chí còn được hỗ trợ tiền ăn trong quá trình đào tạo". Với những thông điệp rõ ràng, thực tế và dễ tiếp cận như vậy, người lao động sẽ chủ động hơn trong việc học nghề và quay lại thị trường lao động”, ông Linh nói.

Ông Linh cho hay hiện nay có hơn 1,6 triệu thanh niên không có việc làm, không tham gia học tập hay đào tạo. Nếu tình trạng này kéo dài, sẽ gây lãng phí nguồn nhân lực trẻ và tạo thêm áp lực lên hệ thống an sinh xã hội.

Vì vậy, ngoài tuyên truyền về quyền lợi chính sách, cần truyền tải rõ hơn giá trị của lao động, kỹ năng nghề và việc sớm quay lại thị trường lao động đối với cuộc sống lâu dài của mỗi người.

Ông Dương Việt Linh nhận định mô hình hiệu quả hiện nay là sự phối hợp chặt chẽ giữa các nền tảng tuyển dụng tư nhân với hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm công lập.

"Hiện Việc Làm Tốt đang phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM để phát huy thế mạnh của mỗi bên. Trong đó, Trung tâm đảm nhận vai trò xác thực thông tin, tư vấn chuyên sâu và hỗ trợ trực tiếp cho người lao động; còn các chuyên trang tuyển dụng phối hợp mở rộng độ phủ, đa dạng hóa cơ hội việc làm và tăng tốc độ kết nối.

Ngoài ra, các nền tảng tuyển dụng cũng có thể trở thành kênh truyền thông hiệu quả để lan tỏa các chính sách việc làm và an sinh xã hội đến người lao động", ông Linh chia sẻ.

Ông Mai Văn Thu cũng cho biết việc tăng cường kết nối giữa Trung tâm với các chuyên trang tuyển dụng cần tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động.

Hiện Trung tâm đã kết nối với 10 trung tâm dịch vụ việc làm tại 12 tỉnh, thành phố, đồng thời phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong đào tạo, chuyển đổi nghề cho người lao động.

Tuy nhiên, nhiệm vụ quan trọng tiếp theo là mở rộng kết nối với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng để tạo đầu ra phù hợp cho người lao động sau quá trình học nghề hoặc chuyển đổi nghề nghiệp.

“Sau đào tạo, người lao động cần có công việc phù hợp với năng lực, kỹ năng và điều kiện thực tế của bản thân. Vì vậy, sự phối hợp giữa Trung tâm với doanh nghiệp và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực việc làm cần tiếp tục được phát huy mạnh mẽ hơn”, đại diện Trung tâm cho hay.