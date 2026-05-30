Người lao động kiến nghị giảm giờ làm, hướng đến lương đủ sống

Tại họp báo mới đây, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 3-5/6 tại Hà Nội. 780 đại biểu đại diện cho gần 10 triệu đoàn viên lao động cả nước sẽ tham dự.

Ông Ngọ Duy Hiểu cho biết trước thềm đại hội, đoàn viên, lao động cả nước gửi nhiều đề xuất liên quan các chính sách tác động trực tiếp đến đời sống. Nổi bật có kiến nghị lương tối thiểu trở thành lương đủ sống; giảm giờ làm; giảm tuổi nghỉ hưu cho một số nhóm, trong đó có khu vực nặng nhọc độc hại; ngày nghỉ lễ...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận kiến nghị và sẽ lựa chọn, tập hợp thành 10 nội dung trọng tâm để báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trả lời câu hỏi về dự kiến đàm phán tiền lương tối thiểu vùng năm 2027, ông Hiểu cho biết Công đoàn đang khảo sát về đời sống lao động trước khi đề xuất mức tăng và thời điểm điều chỉnh, với quan điểm hài hòa lợi ích giữa các bên nhưng vẫn phải đặt người lao động là trung tâm.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu (Ảnh: Hải Nguyễn).

Theo ông, chính sách hướng đến lương đủ sống thay vì lương tối thiểu là mong muốn chính đáng của người lao động để đảm bảo mức sống, có tích lũy cần thiết cho họ và gia đình giải quyết những vấn đề cấp bách của cuộc sống.

Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của đại hội nhiệm kỳ 2026-2031 được xây dựng trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Nội dung, cách thức thể hiện có nhiều đổi mới, tính hành động cao, nổi bật, bao trùm là tập hợp, đoàn kết đoàn viên, người lao động, nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, hướng tới 100 năm Công đoàn Việt Nam và 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Công đoàn Việt Nam tổ chức phát động một phong trào thi đua mới - đó là phong trào "Lao động giỏi, Năng suất cao, Thu nhập tốt" trên nền tảng là phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo".

Đồng thời đề ra 2 khâu đột phá là: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ chuyên trách và chủ tịch công đoàn cơ sở; Ứng dụng mạnh mẽ khoa học – công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn và thúc đẩy sản xuất kinh doanh...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề ra 3 chương trình, gồm: Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tham gia xây dựng Đảng tại doanh nghiệp; đổi mới công tác tài chính công đoàn và nâng cao phúc lợi đoàn viên; công đoàn đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.