Đối thoại với doanh nghiệp để nâng cao thu nhập, phúc lợi cho lao động

Nội dung được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại lễ kỷ niệm 140 năm ngày Quốc tế Lao động và tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức sáng 28/4.

Nâng cao hiệu quả thương lượng tập thể

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khái quát, công nhân Việt Nam đã có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Công đoàn Việt Nam đã khẳng định rõ nét vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu và đi vào thực chất; tổ chức nhiều phong trào rất ý nghĩa, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tổ chức Công đoàn chủ động, tích cực đề xuất và tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động; chú trọng hoạt động đối thoại và thương lượng tập thể.

"Mỗi năm, hàng vạn cuộc đối thoại được tổ chức, kịp thời giải quyết hàng nghìn ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động; nhiều thỏa ước lao động tập thể được ký kết, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Tại lễ kỷ niệm hôm nay, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội cũng biểu dương 101 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu. Đây là hiện thân của lớp cán bộ công đoàn thời kỳ mới, là tấm gương tiêu biểu của phong trào công nhân, của hoạt động công đoàn.

Trong những định hướng về nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tổ chức này cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thiện tổ chức, bộ máy, mô hình hoạt động.

Đặc biệt, tổ chức Công đoàn phải chú trọng nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể; đề xuất, xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến công nhân lao động và tổ chức Công đoàn, đồng thời, tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cải thiện tiền lương, làm thêm giờ cho lao động

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết, sau khi đất nước giành được độc lập, năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh quy định ngày 1/5 là ngày Quốc tế Lao động, ngày công nhân lao động được nghỉ làm việc có hưởng lương.

Từ tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5, từ năm 2012, tháng 5 hằng năm là Tháng Công nhân. Từ đó, ngày Quốc tế Lao động được tổ chức gắn với hoạt động Tháng Công nhân, trở thành đợt cao điểm chăm lo đời sống công nhân lao động...

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, phát huy tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền lợi người lao động từ 140 năm về trước, ngày nay, tổ chức Công đoàn, nhất là những cán bộ công đoàn ở cơ sở đang triển khai nhiều giải pháp bảo vệ quyền lợi người lao động thiết thực, hiệu quả.

Điển hình là hoạt động đối thoại và thương lượng tập thể. Đây là hoạt động chủ yếu của công đoàn trong các doanh nghiệp.

Thương lượng tập thể, kết quả là bản thỏa ước lao động tập thể được ký kết làm gia tăng lợi ích, phúc lợi cho người lao động, đó là tiền lương, tiền thưởng, nghỉ thêm giờ, bữa ăn ca, điều kiện làm việc, các hỗ trợ khác, giúp nâng cao đời sống người lao động.

Trong khuôn khổ buổi lễ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao thưởng, tuyên dương đến 101 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu của cả nước.

Trước đó, công nhân, lao động diễu hành nhân Lễ kỷ niệm 140 năm ngày Quốc tế Lao động.