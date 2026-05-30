Quy trình hoàn tiền hỗ trợ đào tạo khi không duy trì việc làm cho lao động

Theo Luật Việc làm năm 2025, các chế độ bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 374 quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Trong đó, Chương IV của Nghị định có đề cập đến các quy định liên quan tới nội dung hỗ trợ tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề - một trong các quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp mà người tham gia được hưởng.

Cụ thể, trường hợp người sử dụng lao động không thể bố trí và duy trì việc làm cho người lao động theo phương án đã được phê duyệt thì phải hoàn trả toàn bộ kinh phí đã được hỗ trợ đối với người lao động đó về Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Theo trình tự, thủ tục giải quyết, trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc với người lao động theo phương án đã được phê duyệt, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản gửi đến tổ chức dịch vụ việc làm công - nơi nộp hồ sơ hỗ trợ trước đó.

Văn bản được thực hiện theo Mẫu số 32 ban hành kèm theo Nghị định số 374, kèm theo giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc của người sử dụng lao động đối với người lao động.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của người sử dụng lao động và giấy tờ nói trên, tổ chức dịch vụ việc làm công trình Giám đốc Sở Nội vụ ban hành quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Văn bản được thực hiện theo Mẫu số 29 ban hành kèm theo Nghị định này.

Quyết định về việc thu hồi kinh phí hỗ trợ được tổ chức dịch vụ việc làm công gửi 1 bản đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện thu hồi, 1 bản đến người sử dụng lao động để thực hiện.

Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ, người sử dụng lao động phải nộp lại kinh phí vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.