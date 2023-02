Ngư dân trúng mẻ cá hố tiền tỷ trong chuyến "mở biển" đầu năm

Mùng 4 Tết, tàu cá của ông Nguyễn Văn Minh (thôn Minh Thành, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu) với 18 ngư dân có chuyến "mở biển" đầu năm. Trúng luồng cá hố ở ngư trường Vịnh Bắc Bộ, tàu cá đã cập bến sớm hơn dự định với khoang thuyền đầy ắp.

Cá hố được thương lái thu mua ngay tại cảng với mức giá 80.000-90.000 đồng/kg. Chuyến biển này, ông Minh và các bạn thuyền thu 1,7 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí dầu máy, ngư cụ... các ngư dân lãi 1,1 tỷ đồng.

Ngư dân xã Quỳnh Long trúng mẻ cá hố sau Tết Nguyên đán Quý Mão (Ảnh minh họa: N.Q.L).

Ông Vũ Ngọc Chắt - Chủ tịch Hội nghề cá xã Quỳnh Long cho biết, hiện trên địa bàn xã có khoảng 40 tàu cá công suất lớn, chuyên đánh bắt xa bờ, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 1.100 lao động.

"Mới đầu năm nên chỉ khoảng một nửa số tàu cá ra khơi, đánh bắt ở các ngư trường lớn. So với các năm khác, sản lượng đánh bắt sau Tết Nguyên đán Quý Mão của các tàu cá cao hơn hẳn, giá trị sản lượng bình quân đạt từ 200 triệu đồng đến hơn một tỷ đồng/chuyến", ông Chắt cho hay.

Hải sản từ các tàu đánh bắt trở về được thương lái thu mua ngay tại cảng để xuất sang Trung Quốc hoặc tiêu thụ ở thị trường nội địa.

Theo ông Chắt, giá hải sản trên thị trường khá ổn định, có thời điểm tăng nhẹ. Hoạt động đánh bắt xa bờ tại xã Quỳnh Long đang chịu tác động mạnh từ giá xăng dầu nhưng với các thuyền công suất lớn, có sản lượng cao thì ngư dân vẫn thu lãi lớn sau mỗi chuyến đi.

Hiện xã Quỳnh Long có khoảng 40 tàu công suất lớn, chuyên đánh bắt xa bờ, với hơn 1.100 lao động tham gia (Ảnh: N.Q.L).

Kỷ lục giá trị thu được sau một chuyến ra khơi đầu năm Quý Mão thuộc về tàu cá do anh Đào Hùng (quê xã Quỳnh Long, hiện cư trú tại xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu) làm chủ.

Tàu cá của anh Hùng và các bạn thuyền ra khơi từ ngày 1/2 (tức ngày 11 tháng Giêng) và quay về bờ vào ngày 14 tháng Giêng vừa qua với sản lượng 30 tấn cá hố. Với giá xuất bán 90.000 đồng/kg, chuyến đi biển đầu năm của anh Hùng thu 2,7 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí ngư lưới cụ, xăng dầu, nhân công, chủ tàu lãi gần 2 tỷ đồng.

Thương lái thu mua cá hố ngay tại cảng. Giá cá hố tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái (Ảnh: N.Q.L).

Theo lãnh đạo Hội nghề cá Nghệ An, do nhu cầu xuất khẩu tăng nên giá cá hố cũng tăng theo. Nếu năm ngoái, một kg cá hố được bán 50.000-70.000 đồng thì thời điểm này dao động ở mức 80.000-90.000 đồng/kg, tăng 20% so với cùng kỳ.