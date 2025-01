Nghề nướng cá trích "hốt bạc" ngày đầu năm

Những ngày đầu năm, Đền Cờn tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai trở thành điểm đến, thu hút đông đảo du khách thập phương. Họ đến đây không chỉ để dâng hương cầu bình an, phúc lộc mà còn để thưởng thức món cá trích nướng - một đặc sản nổi tiếng của địa phương.

Cách Đền Cờn khoảng 100m, du khách đã bị lôi cuốn bởi mùi thơm ngậy của cá trích nướng. Người dân địa phương cho biết, đầu năm là thời điểm ngư dân thị xã Hoàng Mai vào vụ đánh bắt cá trích, khi cá béo và giàu dinh dưỡng nhất.

Bà Quyết là người làm nghề nướng cá trích tại Đền Cờn đã hơn chục năm nay đang gắp cá cho thực khách (Ảnh: Nguyễn Phê).

Cá trích nướng ở Đền Cờn đã trở thành một đặc sản hàng chục năm nay. Cá được chọn nướng thường là những mẻ tươi ngon, được nướng trực tiếp trên bếp than hồng. Bếp than đơn giản với chiếc thau nhôm cũ, than củi đỏ rực và vỉ nướng tự chế.

Bà Nguyễn Thị Quyết, một người làm nghề nướng cá trích lâu năm cho biết, mỗi ngày bà nướng 50-70kg cá.

"Những ngày đầu năm, khách du xuân Đền Cờn rất đông, cũng là thời điểm chúng tôi nướng cá bán được nhiều nhất trong năm", bà Quyết chia sẻ.

Cá trích nướng cháy sém trên than củi, món ăn cực ngon trong ngày đầu năm tại khu vực Đền Cờn (Ảnh: Nguyễn Phê).

Chị Hoài gắn bó với nghề nướng cá thuê đã gần 10 năm. Những ngày đầu năm, thay vì nghỉ ngơi, du xuân, gia đình chị tất bật nướng cá trích thuê.

Ngay từ sáng sớm, từng thành viên trong gia đình bố trí công việc, người đốt than, làm rau, rửa cá, nước chấm… để phục vụ thực khách. Công việc bận rộn từ sáng đến tối mịt nhưng cho thu nhập gấp 8-10 lần so với việc đi nướng cá thuê ngày thường nên gia đình chị rất phấn khởi.

Còn theo bà Quyết, cá trích nướng được bán với giá từ 2.000 đồng/con trở lên, tùy kích cỡ lớn, nhỏ. Tại đây, thực khách thích thú khi tự chọn cho mình những con cá nướng ưng ý ngay trên bếp than hồng. Mỗi con tự chọn có giá 3.000-7.000 đồng. Trừ chi phí, mỗi ngày cho thu nhập từ 700.000 đến 1 triệu đồng.

Những ngày đầu năm, nhiều du khách về Đền Cờn đều thưởng thức món cá trích nướng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Chị Hoàng Thị Thảo, trú huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, cứ sáng mùng 1 Tết hàng năm, chị cùng gia đình ra Đền Cờn để thắp hương cầu bình an, sức khỏe và công việc làm ăn cho năm mới được suôn sẻ. Chị và mọi người không quên thưởng thức món cá trích nướng tại đây.

"Khi tới Đền Cờn, gia đình tôi rất vui mừng, thích thú và bị lôi cuốn bởi món cá trích nướng bình dị này", chị Thảo chia sẻ.