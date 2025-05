Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân nhận quyết định nghỉ hưu

Công an tỉnh Đắk Lắk công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).