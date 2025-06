Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nghỉ hưu trước thời hạn 29 tháng

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chính thức nghỉ hưu từ ngày 1/6, trước 29 tháng so với thời hạn cao nhất phục vụ trong lực lượng công an nhân dân.

Trước đó, Đại tá Lê Văn Thái đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện thuận lợi trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo chủ trương của Bộ Công an và chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an đến Đại tá Lê Văn Thái (Ảnh: Vương Linh).

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trao quyết định hưởng chế độ hưu trí đến Đại tá Lê Văn Thái trong buổi lễ được tổ chức ngày 30/5.

Đại tá Lê Văn Thái sinh năm 1966, có hơn 40 năm phục vụ trong lực lượng công an nhân dân, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An vào năm 2021, Đại tá Thái từng giữ các chức vụ Phó trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh, Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên, Trưởng phòng an ninh kinh tế.