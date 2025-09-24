Lý do người được hưởng BHYT 100% mà vẫn phải đóng tiền viện phí

Theo quy định của Luật BHYT hiện hành (Luật BHYT năm 2024), có 11 nhóm người tham gia BHYT khi khám, chữa bệnh đúng quy định sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

Tuy nhiên, người được hưởng mức chi trả 100% không có nghĩa là họ không phải đóng bất cứ khoản tiền nào khi đi khám chữa bệnh. Rất nhiều người tham gia BHYT nhầm lẫn giữa việc được hưởng mức chi trả 100% với khám, chữa bệnh miễn phí.

Trong chương trình giao lưu cùng Bảo hiểm xã hội TPHCM vào giữa tháng 8, nhiều người tham gia BHYT chất vấn cán bộ bảo hiểm về vấn đề này. Một người hỏi: “Tôi được cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh tuy nhiên khi thanh toán viện phí tôi vẫn phải trả hóa đơn gần 1 triệu đồng. Vì sao tôi không được thanh toán toàn bộ?”.

Trả lời vấn đề này, đại diện Bảo hiểm xã hội TPHCM cho biết: “Người tham gia cần phân biệt giữa viện phí và chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi BHYT”.

Theo đó, các chi phí được ghi trong bảng kê thanh toán viện phí thường bao gồm cả các khoản ngoài phạm vi chi trả của BHYT. Vì vậy, số tiền người bệnh có tham gia BHYT phải thanh toán sẽ bằng tổng số viện phí trừ chi phí khám chữa bệnh do quỹ BHYT chi trả.

Đối với những người tham gia BHYT thuộc nhóm chỉ được quỹ BHYT chi trả ở mức 95% hoặc 80% chi phí khám chữa bệnh thì họ còn phải trả thêm phần chi phí người bệnh đồng chi trả (tương ứng là 5% hoặc 20%).

Dù mức hưởng 100%, người bệnh vẫn phải trả thêm một số chi phí ngoài danh mục BHYT chi trả (Ảnh minh họa: BVTN).

Đại diện Bảo hiểm xã hội TPHCM cho biết: “Người bệnh được mức hưởng 100% sẽ không phải trả chi phí đồng chi trả nhưng sẽ phải thanh toán cho một số chi phí không nằm trong danh mục khám chữa bệnh BHYT, các chi phí dịch vụ người bệnh phải chi trả ngoài phạm vi BHYT”.