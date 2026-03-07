Loạt giám đốc ngân hàng có lương chạm mức 380 triệu đồng

Báo cáo lương và thị trường lao động năm 2026 Navigos Group công bố cho thấy, các vị trí việc làm trong ngành ngân hàng có sự chênh lệch rất lớn về tiền lương.

Bên cạnh mức 15-20 triệu đồng/tháng của cấp nhân viên, nhiều vị trí lãnh đạo đạt thu nhập hơn 200 triệu đồng/tháng.

Cụ thể, dẫn đầu là giám đốc ngân hàng doanh nghiệp, bán lẻ, công nghệ thông tin, dữ liệu với mức lương dao động 105-386 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, lương của giám đốc bộ phận đào tạo và phát triển đạt mức cao nhất là 211 triệu đồng. Thấp hơn là thu nhập của giám đốc mảng dịch vụ khách hàng.

Riêng trong ngân hàng doanh nghiệp, chuyên viên có kinh nghiệp đạt thu nhập 13-51 triệu đồng/tháng. Lương cao hơn, chạm mốc tối đa 53 triệu thuộc về vị trí trưởng nhóm, chuyên viên cao cấp. Tiền lương cũng nhích dần theo thứ bậc vị trí quản lý, chuyên gia, chuyên gia cao cấp và giám đốc.

Mức lương nhiều vị trí trong lĩnh vực ngân hàng (Ảnh chụp màn hình).

Trong mảng ngân hàng bán lẻ, vị trí cao nhất là giám đốc có thể đạt mức lương 386 triệu đồng/tháng. Quản lý phòng ghi nhận mức 44-114 triệu đồng. Chuyên viên trong nhóm này có mức lương khởi điểm 16 triệu đồng/tháng.

Mảng công nghệ thông tin trong ngân hàng cũng được trả mức lương hậu hĩnh. Cụ thể, chuyên viên mảng này đạt 18-40 triệu đồng/tháng. Chuyên viên cao cấp có mức lương cao nhất chạm 58 triệu đồng.

Giám đốc của mảng dữ liệu ghi nhận lương dao động 132-186 triệu đồng/tháng. Thấp nhất là mức lương của chuyên viên cũng đạt 22-75 triệu đồng. Chuyên gia dữ liệu cũng đạt thu nhập trăm triệu đồng mỗi tháng. Còn mức 40-88 triệu đồng/tháng thuộc về trưởng nhóm dữ liệu.

Thống kê tham khảo dữ liệu ghi nhận trên báo cáo tài chính năm 2025 cho thấy hầu hết ngân hàng đều tăng thu nhập bình quân cho nhân viên. Trong nhóm tăng mạnh nhất, ABBank và VPBank nổi trội với mức tăng hơn 10 triệu đồng/tháng thu nhập bình quân cho nhân viên trong năm qua.

Cụ thể, thu nhập bình quân nhân viên ABBank tăng lên 34,08 triệu đồng/người/tháng. Còn VPBank hiện trả nhân viên 41,17 triệu đồng/người/tháng.

Tiếp đến là NCB và VietinBank với mức thu nhập bình quân mỗi tháng tăng thêm lần lượt 8,86 triệu đồng và 8 triệu đồng/người. Tương ứng, thu nhập bình quân nhân viên tại NCB năm qua vào khoảng 39,83 triệu đồng/người/tháng, còn tại VietinBank tăng lên 45,6 triệu đồng/người/tháng.

Xét về con số tuyệt đối, Techcombank hiện giữ vị trí số một về chế độ đãi ngộ của nhân viên khi trả mức bình quân 47 triệu đồng/người.