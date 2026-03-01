Chi tiết tiền lương mảng công nghệ thông tin, có vị trí gần 240 triệu đồng

Báo cáo lương và thị trường lao động năm 2026 Navigos Group công bố cho thấy bảng lương của các vị trí trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, thương mại điện tử, dịch vụ trực tuyến và công nghệ tài chính.

Cụ thể, giám đốc điều hành, tổng giám đốc có mức lương dao động từ 105-200 triệu đồng. Bên cạnh đó với mảng kinh doanh, mức lương trung bình tối đa của trưởng bộ phận có thể đạt 158 triệu đồng. Mức lương tối đa của vị trí quản lý trong mảng này cũng chạm 114 triệu đồng.

Đặc biệt với mảng dữ liệu, nhân sự có kinh nghiệm dưới 5 năm có thể đạt mức thu nhập 41-145 triệu đồng/tháng. Mức này đang cao vượt trội so với nhiều mảng khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thương mại điện tử mà báo cáo đề cập. Điều này cho thấy sức hút của mảng dữ liệu trong lĩnh vực công nghệ thông tin mở ra mức thu nhập vượt trội.

Tiếp đó, mức lương thấp nhất cho nhân viên phần mềm mới ra trường là 13 triệu đồng/tháng, nhân sự kinh nghiệm dưới 5 năm là 23-82 triệu đồng.

Mức lương của một số vị trí trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông... (Ảnh chụp màn hình).

Chuyên gia cao cấp, trưởng nhóm giám sát của mảng phần mềm cũng có mức lương tối đa lên đến 91 triệu đồng. Đặc biệt, giám đốc phần mềm, trưởng bộ phận kỹ thuật, giám đốc công nghệ còn có mức lương cao nhất trên 150 triệu đồng.

Trong lĩnh vực phát triển sản phẩm ghi nhận mức lương cao trên 237 triệu đồng/tháng thuộc về vị trí giám đốc, trưởng bộ phận. Nhóm này ghi nhận mức lương chênh lệch giữa nhóm đứng đầu và nhân lực mới, thể hiện qua lương khởi điểm của nhân viên mới ra trường là 4-11 triệu đồng.

Theo Báo cáo thị trường tuyển dụng 2025-2026 do nền tảng công nghệ tuyển dụng TopCV công bố, lĩnh vực IT – Phần mềm tiếp tục là một trong những ngành có nhu cầu tuyển dụng cao và mức lương hấp dẫn nhất trên thị trường lao động Việt Nam. Đáng chú ý, lương các vị trí quản lý trong ngành này đang ở mức cao nhất so với nhiều lĩnh vực khác, trong khi kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn là nhóm nhân sự khó tuyển nhất.

Báo cáo được xây dựng dựa trên khảo sát hơn 3.000 đại diện doanh nghiệp và người lao động thuộc nhiều ngành nghề trong quý III/2025.

Về thu nhập, dữ liệu từ hệ thống TopCV cho thấy ngành công nghệ thông tin, viễn thông, Internet có mức lương trung vị cao nhất. Cụ thể, ở cấp bậc trưởng, phó phòng, mức lương trung vị đạt khoảng 53,6 triệu đồng/tháng trước thuế. Trong khi đó, các lĩnh vực như kinh doanh, marketing, sản xuất hay thiết kế chỉ dao động khoảng 39-40 triệu đồng ở cùng vị trí.

TopCV cho biết mức lương trung vị được sử dụng thay cho mức trung bình nhằm phản ánh chính xác hơn bức tranh thu nhập, nhất là trong bối cảnh có sự chênh lệch lớn giữa nhóm doanh nghiệp trả lương cao và thấp.

Thống kê qua các năm cho thấy mức tăng lương rõ rệt của ngành IT chủ yếu tập trung ở các vị trí quản lý như trưởng nhóm, trưởng phòng, còn nhóm nhân sự chuyên môn có mức tăng không đáng kể.

Thu nhập cao cũng khiến IT – Phần mềm trở thành lĩnh vực thu hút lao động từ các ngành khác chuyển sang. Khảo sát cho thấy 77,4% nhân sự IT hiện nay được đào tạo chính quy tại các trường đại học, 13,4% xuất thân từ cao đẳng.

Ngoài ra, khoảng 11,3% người lao động chuyển từ ngành nghề khác và gần 10% tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn dưới một năm để gia nhập lĩnh vực này.