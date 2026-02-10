10 nghề sẽ được tăng lương cao nhất trong năm 2026

Một báo cáo mới từ Resume Genius (công cụ trực tuyến hỗ trợ tạo sơ yếu lý lịch và thư xin việc bằng trí tuệ nhân tạo) mang đến bức tranh đáng chú ý về những ngành nghề có triển vọng thu nhập tốt nhất trong năm 2026.

Mức lương trung vị toàn quốc của người lao động hưởng lương tại Mỹ vào cuối năm 2025 đạt khoảng 49.500 USD/năm (Ảnh minh họa: Freepik).

Phân tích được thực hiện dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), so sánh xu hướng lương giai đoạn 2021-2024 và sử dụng tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR), để xác định các nghề có mức tăng lương ổn định, đồng thời có triển vọng tăng trưởng việc làm tích cực đến năm 2034.

Theo báo cáo, mức lương trung vị toàn quốc của người lao động hưởng lương tại Mỹ vào cuối năm 2025 đạt khoảng 49.500 USD/năm. Tất cả các nghề trong danh sách đều vượt xa mốc này, cho thấy dư địa tăng thu nhập rõ rệt cho người lao động trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực ngày càng gay gắt.

“Việc tăng lương không diễn ra ngẫu nhiên mà phản ánh nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Những lao động sở hữu kỹ năng chuyên môn trong các ngành tăng trưởng nhanh đang ở vị thế thuận lợi nhất để đàm phán thu nhập cao hơn vào năm 2026”, bà Eva Chan, chuyên gia nghề nghiệp tại Resume Genius, nhận định.

Quản lý tài chính

Quản lý tài chính đứng đầu danh sách với mức lương trung vị 161.700 USD/năm và tốc độ tăng lương trung bình 7,1% trong giai đoạn 2021-2024.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, doanh nghiệp ngày càng cần những nhà quản lý có khả năng hoạch định chiến lược tài chính, kiểm soát rủi ro và đảm bảo tuân thủ pháp lý. Dự báo đến năm 2034, số việc làm trong lĩnh vực này sẽ tăng thêm 15%, phản ánh nhu cầu bền vững đối với nguồn nhân lực chất lượng cao.

Quản lý marketing

Xếp ngay sau là quản lý marketing, với mức lương trung vị 161.030 USD/năm.

Quá trình chuyển đổi số, sự lên ngôi của dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản cách doanh nghiệp tiếp cận khách hàng.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt trên các nền tảng số, vai trò của nhà quản lý marketing trở nên then chốt, kéo theo mặt bằng lương cao và triển vọng nghề nghiệp ổn định.

Chuyên viên phân tích an ninh thông tin

Khi các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi, chuyên viên an ninh thông tin trở thành một trong những nghề tăng trưởng nhanh nhất tại Mỹ.

Với mức lương trung vị gần 125.000 USD/năm và dự báo tăng trưởng việc làm tới 29% trong thập kỷ tới, đây là lĩnh vực được đánh giá sẽ tiếp tục ghi nhận mức tăng lương mạnh mẽ trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Nhà khoa học dữ liệu

Nhà khoa học dữ liệu dẫn đầu danh sách về triển vọng tăng trưởng việc làm, với dự báo tăng tới 34% đến năm 2034.

Dù tốc độ tăng lương giai đoạn 2021-2024 thấp hơn một số ngành khác, nhưng nhu cầu tuyển dụng ngày càng lớn trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính và phân tích dữ liệu khiến nghề này được kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện thu nhập trong tương lai gần.

Điều dưỡng viên

Với hơn 3,3 triệu việc làm, điều dưỡng viên là nghề có quy mô lớn nhất trong danh sách. Mức lương trung vị hiện đạt 93.600 USD/năm, tăng 6,5% trong giai đoạn 2021-2024.

Tình trạng thiếu hụt nhân lực y tế kéo dài, cùng với tốc độ già hóa dân số, đang tạo áp lực lớn lên hệ thống chăm sóc sức khỏe, buộc các cơ sở y tế phải nâng cao chế độ đãi ngộ để giữ chân và thu hút nhân sự.

Thợ lắp đặt và sửa chữa đường dây điện

Đây là một trong những nghề có mức lương cao nhất không yêu cầu bằng đại học, với thu nhập trung vị hơn 92.000 USD/năm.

Các dự án hiện đại hóa hạ tầng điện và mở rộng năng lượng tái tạo khiến nhu cầu lao động kỹ thuật trong lĩnh vực này tăng mạnh. Công việc đòi hỏi kỹ năng chuyên môn, thể lực và ý thức an toàn cao, từ đó tạo ra lợi thế về lương cho người lao động.

Kỹ thuật viên bảo dưỡng máy bay

Ngành hàng không phục hồi sau đại dịch đã kéo theo nhu cầu lớn về nhân lực kỹ thuật có chứng chỉ chuyên môn.

Kỹ thuật viên bảo dưỡng máy bay hiện có mức lương trung vị gần 79.000 USD/năm. Khi các hãng hàng không mở rộng đội bay và khôi phục đường bay quốc tế, vị trí này được dự báo tiếp tục nằm trong nhóm nghề có triển vọng tăng lương tốt trong thời gian tới.

Điều dưỡng thực hành và điều dưỡng nghề

Điều dưỡng thực hành và điều dưỡng nghề ghi nhận tốc độ tăng lương cao nhất trong danh sách, lên tới 7,6% trong giai đoạn 2021-2024.

Với mức lương trung vị hơn 62.000 USD/năm, đây là lựa chọn hấp dẫn cho những người muốn gia nhập lĩnh vực y tế trong thời gian đào tạo ngắn hơn so với điều dưỡng viên, nhưng vẫn có cơ hội nghề nghiệp ổn định và thu nhập tăng trưởng tốt.

Công nhân vận hành thiết bị xây dựng

Sự gia tăng đầu tư vào hạ tầng và phát triển đô thị đang thúc đẩy nhu cầu đối với công nhân vận hành thiết bị xây dựng.

Công việc đòi hỏi tay nghề chính xác và kinh nghiệm thực tế, giúp người lao động có lợi thế trong đàm phán lương. Mức thu nhập trung vị hiện đạt hơn 58.000 USD/năm và được dự báo tiếp tục tăng trong những năm tới.

Tài xế xe tải

Với hơn 2,2 triệu việc làm, tài xế xe tải là một trong những nghề có quy mô lớn nhất tại Mỹ.

Tình trạng thiếu hụt tài xế kéo dài buộc các doanh nghiệp logistics phải nâng lương để thu hút và giữ chân lao động, dù ngành đang chịu áp lực từ xu hướng tự động hóa. Mức lương trung vị hiện đạt hơn 57.000 USD/năm và vẫn được dự báo tiếp tục cải thiện trong năm 2026.