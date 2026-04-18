Chủ trại cá tầm khóc nghẹn vì 30 tấn cá chết ngạt, thiệt hại tiền tỷ

Những ngày qua, anh Quốc Khánh (ngụ tại phường Lang Biang, tỉnh Lâm Đồng) gần như thức trắng đêm sau cú sốc lớn khi trang trại cá tầm bị ngập nặng do mưa lớn, khiến hơn 30 tấn cá chết hàng loạt.

“Thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Tôi đang gánh khoản nợ hơn 1 tỷ đồng đầu tư vào trang trại. Các cổ đông khác cũng vay từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng cho việc đầu tư.

Suốt 2 năm qua, chúng tôi mong chờ đến ngày bán lứa cá này để thu hồi vốn nhưng giờ coi như mất trắng. Gia đình tôi nghe tin cũng chỉ biết khóc, còn tôi thì bất lực, nhiều đêm không thể chợp mắt, chỉ lo cách xử lý số cá chết”, anh Khánh nghẹn ngào.

Trang trại cá của anh Khánh ngập úng, cá chết hàng loạt sau trận mưa dữ (Ảnh cắt từ clip: FBNV).

Sự việc xảy ra trưa 13/4, thời điểm anh Khánh không có mặt tại trang trại. Nhờ thói quen theo dõi hệ thống camera từ xa, anh phát hiện mưa lớn khiến mực nước trong hồ dâng cao bất thường.

“Khi tôi chạy về đến nơi, nước đã ngập sâu, đục ngầu do bùn đất tràn vào. Chúng tôi cố gắng xử lý nhưng không kịp trở tay. Đến tối cùng ngày, cá bắt đầu nổi chết trên mặt nước. Vớt cá lên bờ kiểm đếm, chúng tôi mới bàng hoàng khi con số lên đến hơn 30 tấn”, anh kể lại.

Lần đầu tiên đối mặt với thiệt hại lớn như vậy, anh Khánh trải lòng rằng bản thân rơi vào trạng thái sốc, gần như không nói nên lời. Anh đã đăng tải hình ảnh trang trại ngập cá chết lên mạng xã hội như một cách chia sẻ nỗi đau với cộng đồng.

Ngay ngày 14/4, gia đình anh tổ chức bán giải cứu số cá chết. Trong khi giá cá tầm trên thị trường dao động khoảng 150.000 đồng/kg, gia đình anh chấp nhận bán với mức chỉ từ 30.000-50.000 đồng/kg để cố vớt vát phần nào thiệt hại.

Chỉ trong một ngày, người dân địa phương đã ủng hộ, mua khoảng 2 tấn cá, giúp gia đình thu về gần 200 triệu đồng. Dù số tiền thu về chỉ bù đắp được một phần nhỏ so với thiệt hại, anh Khánh bộc bạch rằng gia đình vô cùng biết ơn trước sự sẻ chia của cộng đồng.

Vẻ mặt thất thần của anh Khánh khi trang trại cá thiệt hại nặng nề (Ảnh cắt từ clip: FBNV).

“Hơn 20 tấn cá còn lại, chúng tôi tìm cách bán cho một số đầu mối tại TPHCM, đến nay mới xử lý được khoảng 10 tấn nhưng vẫn còn hơn 10 tấn chưa biết phải làm sao vì cá đã chết nhiều ngày, nguy cơ không thể tiêu thụ”, anh nói.

Theo anh Khánh, anh bắt đầu theo nghề nuôi cá tầm từ năm 2019. Nhờ tích lũy kinh nghiệm, trang trại của anh duy trì sản lượng ổn định, thường xuyên cung cấp lượng cá đáng kể ra thị trường.

Để cá đạt tiêu chuẩn thương phẩm, người nuôi phải mất khoảng một năm chăm sóc. Tuy nhiên, do giá thị trường biến động và tình trạng cạnh tranh, phá giá, nhóm của anh đã kéo dài thời gian nuôi lên đến hai năm để chờ thời điểm thuận lợi mới xuất bán.

Chi phí vận hành trang trại mỗi tháng lên tới hơn 200 triệu đồng. Để đảm bảo sản lượng, trang trại đã nhập khoảng 40.000 con giống với giá 20.000 đồng/con, là khoản đầu tư ban đầu rất lớn.

Số lượng lớn cá bị chết ngạt sau cơn mưa (Ảnh cắt từ clip: FBNV).

“Chúng tôi chờ đợi từng ngày để bán cá, mong bù đắp lại vốn liếng và công sức suốt thời gian dài. Thế nhưng chưa kịp thu hồi vốn, rủi ro bất ngờ ập đến, ngoài sức tưởng tượng”, anh Khánh chia sẻ.

Những ngày sau sự cố, anh Khánh gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Anh cùng các cộng sự liên tục dọn dẹp trang trại, xử lý hậu quả và tính toán phương án vay vốn để sớm tái sản xuất.

“Dù thiệt hại rất lớn, chúng tôi vẫn phải cố gắng đứng dậy, làm lại từ đầu”, anh nói, giọng trầm xuống sau nhiều đêm trắng.