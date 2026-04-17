Tài xế miễn phí tiền xe và câu nói "tiền bạc không quan trọng" gây xúc động

Mẹ của anh Hoàng Đỗ Khải (quê ở Lạng Sơn) mới phát hiện mắc bệnh ung thư phổi. Tối 16/4, căn bệnh hành hạ khiến bà đau đớn hơn. 21h, anh vội vàng chuẩn bị đồ đạc, gọi xe công nghệ đưa mẹ vào Bệnh viện Bạch Mai càng sớm càng tốt để được bác sĩ can thiệp với mong mỏi "giúp mẹ đỡ đau hơn một chút".

Mỗi lần đưa mẹ vào trong viện, anh lại mang tâm trạng đầy lo âu, rối bời. Quãng đường gần 2km đến bệnh viện đối với anh chưa bao giờ xa xôi đến vậy. Ngồi trên xe không gian tĩnh mịch, lòng anh nặng trĩu. Nhưng anh Khải vẫn cố giấu cảm xúc, động viên mẹ cố gắng để vượt qua những lúc đầy khó khăn, cực nhọc này.

Suốt quãng đường, anh nhận thấy bác lái xe rất nhẹ nhàng, điều khiển phương tiện cẩn thận.

Xe đỗ trước cổng bệnh viện, anh ngỏ ý trả tiền thì bác lái xe lắc đầu không nhận và nói với anh một câu mà đến giờ anh không thể quên được: "Lúc này lo cho mẹ đi con, tiền bạc không quan trọng…”.

Chuyến xe khiến anh Khải xúc động (Ảnh: NVCC).

Nghe xong câu nói khiến anh nghẹn lại. Thời gian không còn nhiều, anh mau chóng nói lời cảm ơn và đưa mẹ vào bên trong nhập viện. Sau khi xong xuôi thủ tục, anh mới có thời gian ngồi lại và suy ngẫm.

"Qua hành động của bác tài, tôi nhận ra một điều là giữa cuộc sống bộn bề này, vẫn có những con người âm thầm tốt bụng như vậy. Bác lái xe không ồn ào, không cần được ghi nhận, chỉ đơn giản là giúp đỡ người khác vào lúc họ cần nhất", anh chia sẻ.

Giữa lúc rối bời nhất, chính hành động nhỏ của bác tài đã mang lại chút ấm áp, sự lạc quan giữa cuộc đời với anh.

Đây cũng là lần thứ 3 trong 2 tháng kể từ khi phát hiện ra căn bệnh quái ác mà mẹ anh Khải nhập viện.

Anh vốn mở cửa hàng cắt tóc trên phố Kim Hoa (Hà Nội) được 2 năm nay. Những ngày đồng hành, chăm sóc mẹ trong bệnh viện, anh buộc phải đóng cửa hàng này.

Ngoài anh, có bố và vợ cũng thường xuyên thay ca, túc trực trong bệnh viên để động viên người mẹ vượt qua giai đoạn vất vả này.

Dù số tiền cước xe chỉ vỏn vẹn 32.000 đồng, nhưng anh vô cùng cảm kích trước tấm lòng của bác tài. Hành động này của lái xe đặt trong hoàn cảnh đặc biệt của anh đã giúp anh có thêm những tia nắng hiếm hoi trong lòng, có động lực mạnh mẽ hơn nữa để đồng hành với mẹ trong quá trình điều trị ung thư.

Tài xế được anh Khải nhắc đến là ông Nguyễn Đình Mỳ. Hôm nay, ông vẫn tiếp tục công việc lái xe công nghệ, chở khách giữa phố phường đông đúc của Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Mỳ cho biết, tối qua, ông đã chở hai mẹ con vào Bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên, ông cho rằng việc làm của mình "không có gì" và đã nhận được lời cảm ơn của bạn trẻ này.

Trong quá trình làm việc của mình, đây không phải lần đầu tiên ông miễn phí tiền xe cho hành khách gặp hoàn cảnh đặc biệt. Chính vì vậy, ông rất khiêm tốn nói việc làm của mình rất bình thường và nhiều người trong hoàn cảnh của ông cũng có thể làm như vậy.