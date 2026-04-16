Thợ tóc nghẹn ngào khi cắt tóc miễn phí cho người phụ nữ tay trắng

Giọt nước mắt đàn ông

Mới đây, đoạn video clip ghi lại khoảnh khắc nam thợ tóc mời một người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vào tiệm, được cắt tóc miễn phí đã thu hút hơn 2,3 triệu lượt xem trên mạng xã hội, chạm đến cảm xúc của người xem.

Trong clip, người phụ nữ tỏ ra bối rối, ngại ngùng khi bước vào tiệm. Đã rất lâu rồi chị mới có dịp được chăm chút lại bản thân. Ánh mắt dè dặt, những cử chỉ lúng túng của người này khiến bầu không khí lặng đi. Trong lúc cắt tóc, chứng kiến sự e dè ấy, nam thợ tóc bồi hồi.

Người thợ tóc cắt tóc miễn phí cho người phụ nữ trong cảnh khó (Ảnh cắt từ clip: NVCC).

Khoảnh khắc khiến nhiều người xem nghẹn lòng là khi kết thúc buổi cắt tóc, trước lúc ra về, anh lặng lẽ tặng chị 500.000 đồng. Người phụ nữ lúng túng, ngại ngùng khi nhận món quà, lặp đi lặp lại lời cảm ơn, phân trần bản thân không có gì quý giá hơn để đáp lại tấm lòng của chủ tiệm.

Anh Nguyễn Văn Đức (SN 1982, ngụ tại TPHCM), thợ tóc trong đoạn clip, chia sẻ đó chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện mà anh đã trải qua trong hơn 20 năm gắn bó với nghề.

Vừa chuyển tiệm sang mặt bằng mới trên đường số 7, phường An Lạc (TPHCM) khoảng 4 tháng nay, nhưng thời gian ngắn đó anh Đức lại gặp nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Những “khách hàng đặc biệt” thường đến với anh một cách rất tình cờ, có người đi ngang qua tiệm, có người được thợ phát hiện và mời vào. Tuy nhiên, anh cũng đặt ra những nguyên tắc rõ ràng.

Anh Nguyễn Văn Đức cắt tóc miễn phí cho nhiều người trong hơn 10 năm làm nghề (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Không phải ai xin tôi cũng giúp. Có những trường hợp điều kiện không khó khăn nhưng khi thấy tôi đăng clip giúp người khác trên mạng xã hội thì tìm đến xin cắt miễn phí. Đó là những trường hợp tôi buộc phải từ chối”, anh nói.

Hoạt động cắt tóc miễn phí đã được anh Đức duy trì gần 10 năm. Không chỉ thực hiện tại tiệm, anh còn cùng các học viên đến những ngôi chùa nuôi trẻ mồ côi, viện dưỡng lão để cắt tóc, tặng sữa và nhu yếu phẩm. Ở quê nhà, anh cũng tổ chức phát gạo, hỗ trợ người dân, đồng thời tạo điều kiện để học viên rèn luyện tay nghề.

Trong số những hoàn cảnh từng gặp, anh nhớ nhất là hai mẹ con vừa nhặt ve chai, vừa bán vé số.

“Hai mẹ con đi bộ chân đất, không giày dép, quần áo rách, nhìn rất thương. Tôi mời vào cắt tóc, rồi mua vé số ủng hộ, hỗ trợ thêm một ít tiền. Người ta dễ thương, cảm ơn mãi”, anh kể.

Dù vậy, không phải lúc nào việc giúp đỡ cũng nhận được sự đồng thuận. Có lần, khi anh đăng clip lên mạng, một số ý kiến cho rằng có người trong câu chuyện được chia sẻ không thực sự khó khăn.

Anh Đức tham gia chương trình thiện nguyện giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Nhiều lúc tôi cũng trăn trở, không biết người tìm đến có thực sự gặp khó khăn hay không. Nhưng nếu ai gặp khó khăn thật mà tôi lại bỏ qua thì tối về thật sự không ngủ được. Thôi thì tôi cứ giúp trong khả năng, thà giúp nhầm còn hơn bỏ sót ai đó”, anh trải lòng.

Với anh Đức, niềm vui không đến từ những điều lớn lao mà bắt nguồn từ những khoảnh khắc rất giản dị, như một mái tóc gọn gàng, một nụ cười nhẹ nhõm trên gương mặt khách.

Từ công nhân kiếm 15.000 đồng/ngày đến thợ tóc gieo điều tử tế

Sinh ra trong một gia đình nông dân tại Đồng Tháp, tuổi thiếu niên, anh Nguyễn Văn Đức đã lên TPHCM mưu sinh, làm công nhân. Năm 2000, anh làm việc từ sáng đến chiều với mức lương chỉ 15.000 đồng/ngày, nếu tăng ca đến tối, thu nhập cũng chỉ khoảng 30.000 đồng.

“Thời đó chi phí sinh hoạt còn rẻ nên tôi vẫn sống được, nhưng cũng chật vật lắm. Tôi nhớ phải rất lâu mới dám đi cắt tóc một lần vì tiền lương chắt chiu chỉ đủ trang trải sinh hoạt. Có lẽ vì vậy, sau này khi cuộc sống ổn định hơn, tôi nghĩ chỉ một mái tóc gọn gàng thôi cũng đủ khiến một người nào đó vui lên rất nhiều”, anh nhớ lại.

Đội ngũ của anh Đức cùng tham gia cắt tóc miễn phí (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau một thời gian, anh quyết định rẽ hướng sang học nghề tóc, một bước ngoặt không hề dễ dàng khi vừa không có thu nhập, vừa phải tự lo chi phí sinh hoạt. Những ngày tháng ấy, cuộc sống của anh luôn trong tình trạng thiếu trước hụt sau.

“Có lúc bạn bè rủ đi uống nước, tôi cũng không dám đi vì không có tiền”, anh kể.

Vượt qua giai đoạn khó khăn, anh dần tích lũy kinh nghiệm, mở tiệm riêng và gắn bó với nghề đến nay đã hơn 20 năm. Hiện tại, không chỉ có lượng khách ổn định, anh còn đào tạo nhiều học viên, trong đó có cả những người từng có hoàn cảnh khó khăn như mình trước đây.

Chính những trải nghiệm thiếu thốn trong quá khứ giúp anh thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc với những mảnh đời kém may mắn.

Với anh Đức, việc giúp đỡ không nằm ở giá trị lớn hay nhỏ, mà ở sự chân thành và tinh thần sẻ chia. Đó cũng là cách anh trả ơn cuộc đời, trả ơn thành phố, nơi đã cho anh cơ hội gây dựng sự nghiệp, ổn định cuộc sống và chăm lo cho gia đình.

“Mỗi người góp một chút, xã hội sẽ tốt hơn. Người nhỏ thì làm việc nhỏ. Có ít giúp ít, miễn là từ tâm”, anh tâm niệm.