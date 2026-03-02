Những ngôi làng tỷ phú giữa đại ngàn

Dọc theo con đường vào làng Dơk Rơng, xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai, những ngôi nhà khang trang, kiên cố mọc lên san sát, minh chứng cho sự đổi thay vượt bậc của đời sống người dân nơi đại ngàn Tây Nguyên. Nổi bật trong số đó là căn nhà trị giá gần 2 tỷ đồng của ông Suưih (SN 1954), mới hoàn thành cuối năm 2025.

Ông Suưih, người từng thuộc diện khó khăn, chỉ sống dựa vào cây mì (sắn) và lúa rẫy, đã mạnh dạn chuyển đổi để trồng 1.000m2 cà phê vào năm 2000.

Căn nhà ông Suưih mới xây dựng trị giá gần 2 tỷ đồng (Ảnh: Chí Anh).

Từ phương thức canh tác lạc hậu, phụ thuộc hoàn toàn vào nước trời, ông đã không ngừng học hỏi kỹ thuật, tham gia các lớp tập huấn do xã tổ chức để nâng cao năng suất. Nhờ sự cần cù, chịu khó, ông Suưih dần tích góp vốn, mở rộng diện tích sản xuất. Đến nay, gia đình ông sở hữu 3,8ha cà phê và 1,4ha lúa.

Năm 2024, vườn cà phê của gia đình ông đạt sản lượng 16 tấn cà phê nhân, cùng các nguồn thu khác mang lại tổng thu nhập hơn 2,1 tỷ đồng. Vụ cà phê năm 2025, gia đình ông tiếp tục thu hoạch hơn 16 tấn cà phê nhân và đang chờ giá thuận lợi để bán ra thị trường.

"Sau nhiều năm tích góp, vợ chồng tôi quyết định xây nhà rộng rãi để con cháu có nơi sinh hoạt khi về thăm. Tôi cũng mong các con nhìn vào sự nỗ lực của bố mẹ để cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế", ông Suưih chia sẻ.

Sát nhà ông Suưih, anh Uê (SN 1993) cũng là một tấm gương điển hình về ý chí vươn lên làm giàu. Từng làm phụ hồ để trang trải cuộc sống, sau thời gian tích lũy kinh nghiệm và vốn liếng, năm 2022, anh Uê mạnh dạn nhận thầu xây dựng nhà cửa cho bà con trong xã và các địa phương lân cận.

Đồng thời, anh đầu tư mua 1,2ha cà phê và thuê thêm 2ha đất để sản xuất. Riêng vụ cà phê năm 2025, gia đình anh thu về gần 1 tỷ đồng. Tính chung cả hoạt động xây dựng và sản xuất cà phê, anh Uê đạt thu nhập gần 2 tỷ đồng mỗi năm. Gia đình anh còn sở hữu 2 ô tô phục vụ công việc.

Nhờ giá cà phê tăng cao trong nhiều năm, nhiều “làng tỷ phú”, biệt thự khang trang đã hình thành tại Gia Lai (Ảnh: Chí Anh).

"Giữa năm 2025, vợ chồng tôi xây căn nhà trị giá hơn 1 tỷ đồng. Cuối năm, tôi mua thêm ô tô hơn 500 triệu đồng để phục vụ công việc và phát triển kinh tế", anh Uê cho biết.

Ông Amyên, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Dơk Rơng, cho biết làng có 230 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Bahnar. Những năm gần đây, giá cà phê tăng cao đã giúp người dân nâng cao thu nhập, nhiều gia đình xây nhà kiên cố, mua ô tô và mở rộng diện tích sản xuất.

Hiện làng có hơn 30 ngôi nhà kiên cố với chi phí xây dựng từ 800 triệu đồng đến 2 tỷ đồng mỗi căn. Toàn làng chỉ còn 5 hộ nghèo.

Không chỉ tại làng Dơk Rơng, đời sống người dân làng Phăm Ó, xã Bờ Ngoong cũng khởi sắc rõ rệt nhờ cây cà phê. Gia đình anh Vong hiện sở hữu 3ha cà phê, sản lượng mỗi năm khoảng 10 tấn cà phê nhân, mang lại lợi nhuận hơn 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, anh còn trồng xen 120 cây sầu riêng, đang trong giai đoạn phát triển và hứa hẹn mang lại nguồn thu lớn trong những năm tới.

Ông Vong đã mua chiếc ô tô để phục vụ nhu cầu đi lại cho gia đình (Ảnh: Chí Anh).

"Nhờ cà phê, đời sống gia đình và nhiều hộ dân được cải thiện rõ rệt. Năm 2024, tôi đã xây được nhà khang trang và mới đây còn mua thêm chiếc ô tô để phục vụ đi lại, làm kinh tế", anh Vong chia sẻ.

Theo UBND xã Bờ Ngoong, hiện làng Phăm Ó có 9-10 hộ đạt thu nhập hơn 1 tỷ đồng mỗi năm, nhiều hộ khác đạt trên 500 triệu đồng.

Từ cây cà phê, nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai đang từng bước đổi thay, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Nhờ đó, nhiều ngôi làng biệt thự được hình thành, làm thay đổi diện mạo nông thôn mới, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.