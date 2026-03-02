Nghề canh lửa cạnh ngôi đền thiêng cho thu nhập tiền triệu mỗi ngày

Đầu năm ra Tết, không khí lễ hội tại đền Cờn (phường Quỳnh Mai) vào độ sôi động hơn bao giờ hết, không chỉ bởi dòng người hành hương tấp nập mà còn bởi mùi khói than nướng cá trích thơm lừng, đặc trưng của làng biển. Đây là thời điểm vàng để người dân địa phương "hái ra tiền" từ nghề nướng cá trích, phục vụ du khách thập phương.

Từ tờ mờ sáng, khi sương biển còn giăng mắc, nhiều phụ nữ đã thức dậy từ 5 giờ để chuẩn bị bếp than, sắp xếp bàn ghế và nhập những mẻ cá trích tươi rói vừa cập bờ.

Nghề nướng cá trích đã có từ lâu ở khu vực quanh đền Cờn, trở thành sinh kế quen thuộc của người dân địa phương (Ảnh: Nguyễn Phê).

Đến khoảng 8 giờ, khi lượng khách đổ tới, những vỉ cá trích vàng ươm liên tục được lật trở trên than hồng, thu hút nhiều người, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp, hấp dẫn.

Chị Hồ Thị Ngân, một người dân khối Quỳnh Phương, phường Quỳnh Mai, chia sẻ: “Những ngày đầu xuân là thời điểm làm ăn tốt nhất trong năm của làng nướng cá. Khách đi lễ đông nên cá bán rất chạy. Ngoài ăn tại chỗ, nhiều người còn mua mang về làm quà. Có hôm chúng tôi nướng liên tục đến tối mịt”.

Theo chị Ngân, bí quyết để có món cá trích nướng ngon là phải chọn cá tươi, mình còn ánh bạc. Cá sau khi rửa sạch được đặt trực tiếp lên vỉ sắt trên bếp than củi đỏ rực. Người nướng phải canh lửa và lật cá đều tay để cá chín tới, không bị cháy và vẫn giữ được vị ngọt béo đặc trưng.

Bà Nguyễn Thị Hoa (50 tuổi, trú tại phường Quỳnh Mai) nói: “Cá chín quá sẽ khô, cháy thì đắng. Muốn ngon phải lật liên tục, canh vừa tới là gắp ra ngay”.

Người nướng phải ngồi canh lửa, lật cá liên tục để cá chín đều, giữ vị ngọt béo đặc trưng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Vào những ngày cao điểm, gia đình bà Hoa có thể nướng 1-2 yến cá, mang lại thu nhập 500.000-800.000 đồng/ngày, thậm chí có hôm chạm mốc tiền triệu sau khi trừ chi phí.

Cá trích nướng được bán với giá 2.000-7.000 đồng/con tùy kích cỡ. Một đĩa cá có giá 20.000-30.000 đồng, thường được ăn kèm với bánh mướt, rau sống và nước chấm. Mỗi thực khách thường thưởng thức 5-7 con, đủ cho một bữa ăn dân dã, đậm đà hương vị biển.

Chị Nguyễn Thị Hà (trú tại phường Thành Vinh) cho biết, gia đình chị năm nào cũng đi lễ đền Cờn và không quên thưởng thức món cá trích nướng kèm bánh mướt. “Chỉ khoảng 200.000-300.000 đồng là cả nhà có bữa ăn ấm bụng. Cá thơm, béo, ăn kèm với bánh mướt giữa tiết xuân se lạnh rất hợp”, chị Hà chia sẻ.

Cá trích nướng mang hương vị biển đậm đà, thường ăn kèm bánh cuốn, được nhiều du khách chọn thử khi du xuân (Ảnh: Nguyễn Phê).

Những bếp than đỏ lửa của người dân phường Quỳnh Mai không chỉ mang lại thu nhập đáng kể mà còn góp phần tạo nên nét ẩm thực đặc trưng mỗi mùa lễ hội. Nghề nướng cá trích đã trở thành sinh kế quan trọng, giúp nhiều hộ dân vùng biển cải thiện đời sống sau những ngày biển động đầu năm.