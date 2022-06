Lên mạng tìm việc lương cao, 5 nữ sinh suýt bị đưa sang Campuchia lao động

"Bẫy việc làm" trên mạng

Ngày 6/6, chưa hết bàng hoàng sau khi con gái bị lừa, dụ bỏ nhà đi tìm việc làm, chị L.T.H (ở thôn Hưng Thịnh, xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, Bắc Giang) kể lại, sáng 31/5, con gái chị là N.T.Q.A (14 tuổi) đang ở cùng ông bà ngoại tại thôn Nhất, xã Cảnh Thụy xin phép đến trường dự tổng kết năm học.

Trưa cùng ngày, không thấy con về, gia đình chị H. lo lắng tỏa đi tìm nhưng không có kết quả. Một thầy giáo ở Trường THCS Cảnh Thụy cho biết có nhìn thấy một số nữ sinh, trong đó có Q.A, cùng lên một chiếc xe ô tô loại 5 chỗ lúc gần trưa, sau đó đi đâu không rõ.

Hình ảnh các nữ sinh bắt xe khách vào Nam tại bến xe Nước Ngầm (Ảnh trích xuất camera an ninh do Công an cung cấp).

Sau đó, kiểm tra camera ở nhà, chị H. phát hiện cháu Q.A có về nhà lấy quần áo nhưng đã chủ động rút nguồn điện của camera để tránh bị phát hiện. Các camera nhà dân trên đường không ghi được rõ biển số chiếc xe đón nhóm nữ sinh nên các gia đình càng hoảng hốt.

Nhận thấy tình hình vụ việc nghiêm trọng, người thân cháu Q.A làm đơn trình báo, gửi công an xã Cảnh Thụy.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Cảnh Thụy khẩn trương xác minh và báo cáo Công an huyện Yên Dũng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xã nhanh chóng xác định có 4 nữ sinh đi chuyến xe đó gồm: N.T.Q.A, D.T.M.N (SN 2008, ở thôn Bình Voi), N.T.Q.N (SN 2009, ở thôn Đông), cùng xã Cảnh Thụy và H.H.L (SN 2007, ở thôn Ninh Tiến, xã Tiến Dũng).

Gia đình cùng lực lượng chức năng sau đó cố gắng liên lạc với các cháu qua điện thoại, mạng xã hội nhiều lần đều không được. Đáng chú ý, cháu L. còn cố tình nói không chính xác địa điểm, tuyến đường di chuyển, thậm chí cung cấp thông tin sai lệch, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng qua quá trình truy vết, đã tìm ra tài xế lái chiếc xe 5 chỗ.

Qua đấu tranh, người này khai nhận, 4 nữ sinh thuê xe ra bến xe Nước Ngầm, Hà Nội.

Lúc này, tổ công tác lập tức đến bến xe Nước Ngầm, đề nghị hợp tác, trích xuất camera an ninh và kiểm tra thiết bị giám sát hành trình trên các xe khách tại đây.

Qua đó, công an xác định 4 nữ sinh lên một chiếc xe khách chạy từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam.

Về phía 4 nữ sinh, sau khi được giải cứu, N.T.Q.A và D.T.M.N cho biết, khoảng cuối tháng 5/2022, các cháu lên mạng xã hội để tìm kiếm việc làm trong dịp hè. Sau đó, L. thông tin với cả nhóm tìm được việc ở một khu công nghiệp trên địa bàn huyện Việt Yên nhưng các cháu còn lại không đồng ý làm.

Vài hôm sau, L. lại gợi ý đi làm ở quán phở tại Hà Nội và cả nhóm thống nhất sẽ trốn gia đình đi.

Trong thời gian này, một đối tượng không quen biết, không rõ địa chỉ, lấy tên trên mạng xã hội là "Hoa" nhắn tin cho L. với lời hứa tìm việc làm cho các cháu trong miền Nam.

Điều kiện đối tượng này đưa ra là chỉ cần biết sử dụng máy tính, đánh máy thành thạo là được bố trí công việc với mức lương hơn 20 triệu đồng/tháng, nếu làm tốt có thể cao hơn.

Tin lời đối tượng, 4 nữ sinh cấp II quyết định không báo cho gia đình, lên kế hoạch cùng nhau bỏ đi.

Lên chiếc xe khách vào Nam khi đó, ngoài 4 nữ sinh Bắc Giang còn có thêm cháu C.A.V (SN 2007, người dân tộc Mông, ở tỉnh Yên Bái) do "Hoa" dụ đi.

Khi chiếc xe khách chở 5 cháu gái đi đến địa bàn tỉnh Bình Thuận, Công an Bắc Giang đề nghị tỉnh bạn phối hợp tạm giữ phương tiện và nhóm nữ sinh.

"Việc làm" nơi bên kia biên giới

Ngay trong ngày 1/6, tổ công tác của Công an xã Cảnh Thụy, Công an huyện Yên Dũng di chuyển vào Bình Thuận, xác minh chính xác nhân thân các nạn nhân.

Tại đây, Công an tỉnh Bình Thuận thông tin, đã nhiều lần địa phương chặn bắt những chuyến xe đưa người sang Campuchia làm việc trái phép.

Các nạn nhân khi được đưa qua biên giới sẽ phải làm việc theo kiểu bị bóc lột, đánh đập, ngược đãi, thậm chí ép vi phạm pháp luật, làm gái mại dâm…

Nếu người nhà, gia đình nạn nhân có liên lạc được thì những kẻ giam người thường bắt chuộc với số tiền lớn hoặc đòi "thế mạng" bằng một người khác.

2 trong số 5 nạn nhân được công an giải cứu.

Đến ngày 3/6, 4 nữ sinh được lực lượng công an đưa về gia đình. Riêng cháu C.A.V, Công an huyện Yên Dũng đã liên hệ, bàn giao cho Công an tỉnh Yên Bái.

Thượng tá Phạm Hữu Tuấn - Trưởng Công an huyện Yên Dũng cho biết, đây là lần đầu tiên lực lượng công an xã chính quy trên địa bàn huyện tiếp nhận, xử lý một vụ việc lừa đảo lao động nhắm vào trẻ gái như vậy.

Theo lời vị Trưởng công an huyện Yên Dũng, vụ việc chỉ cần được phát hiện chậm một chút, nếu các nạn nhân bị đưa qua bên kia biên giới, thì hậu quả khôn lường.

Qua vụ việc này, ông Tuấn khuyến cáo các gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em, nhất là các cháu ở độ tuổi mới lớn. Khi trẻ sử dụng mạng xã hội, kết bạn với những đối tượng khả nghi, cần hết sức đề phòng cảnh giác. Gia đình cùng nhà trường cần nắm chắc diễn biến tâm lý, thời gian sinh hoạt, đi lại của học sinh, của con em, không để các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo.

Thời gian tới, Công an huyện Yên Dũng sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và chỉ đạo công an các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến người dân về thủ đoạn, phương thức hoạt động của tội phạm buôn bán người nhằm ngăn ngừa loại tội phạm này.

Gia Đoàn