200 triệu đồng chuộc con từ đường dây "bán việc, buôn người"

Phiên tòa xét xử vụ "tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép" diễn ra tại TPHCM mới đây, chuyện người lao động dính bẫy việc nhẹ lương cao "nóng" lại.

Theo hồ sơ vụ án, Phạm Hồng Nhạc (26 tuổi, quê Lâm Đồng) khi mới 18 tuổi đã lĩnh án 9 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Năm 2018, Nhạc tiếp tục bị Công an huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tháng 3/2022, Nhạc trở lại TPHCM làm phụ xe, sống chung như vợ chồng với Hoàng Thị Thảo (29 tuổi, quê Lâm Đồng). Trong lúc đi làm, Nhạc được một người phụ nữ tên Mai (khách đi xe, không rõ lai lịch) nhờ tìm người đưa sang Campuchia làm việc ở các sòng bài với mức lương từ 20 đến 30 triệu đồng/tháng.

Với mỗi một người đưa sang Campuchia thành công, Nhạc được Mai trả công 5 triệu đồng. Mai đưa số điện thoại của một người đàn ông tên Hùng (tên gọi khác là Lão Đại, Sói Đêm) cho Nhạc để liên hệ khi có "con mồi".

Nhận thấy mối làm ăn béo bở, Nhạc liền nhận lời rồi rủ "vợ hờ" và Trần Hoài Thương (23 tuổi, quê TPHCM) lên kế hoạch tìm kiếm người có nhu cầu.

Chỉ vài tháng, với sự trợ giúp đắc lực của nhân tình và Thương, Nhạc đã đưa được 7 người xuất cảnh "chui" sang Campuchia làm việc và được hưởng số tiền 30 triệu đồng. Trong số đó có anh Lê Phát T., chị Huỳnh Phan Thanh T.

Cụ thể, ngày 21/5/2022, 3 đối tượng dụ dỗ anh T. và chị T. qua Campuchia làm việc với mức lương cao. Được 2 người này đồng ý, Nhạc điện thoại ngay cho Lão Đại đến đón anh T., cùng một số người qua Campuchia bằng đường tiểu ngạch.

Tới nơi, anh T., cùng một số đồng hương được đưa đến một sòng bạc do người Trung Quốc làm chủ. Tại đây, anh T. được người quản lý tên Đại Hi giao cho làm công việc lừa đảo qua mạng với mức lương tháng đầu tiên là 600USD, các tháng tiếp theo là 200USD và hưởng 10% doanh thu.

Sau 2 tháng làm việc, anh T. nhận thấy công việc không phù hợp, thường xuyên bị đánh đập, chích điện, hăm dọa, cưỡng bức lao động nên người này bày tỏ mong muốn trở về Việt Nam. Phía công ty đồng với điều kiện phải bồi thường số tiền 130 triệu đồng.

Ngày 25/7/2022, Tài gọi điện thoại cho cha là ông G. cầu cứu, thông báo số tiền chuộc mình là 130 triệu đồng. Qua tìm hiểu, ông G. nhờ nhóm hiệp sĩ "Hải đường phố" giúp đỡ. Hải giới thiệu ông G. gặp một người đàn ông tên Phạm Văn Hùng. Sau khi thỏa thuận, cha anh T. đồng ý chuyển cho Hùng số tiền gần 200 triệu đồng để chuộc người.

Sau khi nhận được tiền, phía công ty đưa anh T. tới một khách sạn ở Campuchia rồi gửi hình ảnh, định vị cho Hùng. Tiếp nhận thông tin, Hùng yêu cầu T. ở yên tại khách sạn rồi cho xe đến đón, đưa về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch.

Ngày 1/8/2022, Hùng đưa anh T. về Việt Nam bàn giao cho ông G. Sau khi về nước, bị hại tố cáo hành vi của nhóm Nhạc. Công an TPHCM nhanh chóng vào cuộc lần lượt bắt tạm giam Thảo, Thương và Nhạc.

Tại tòa, Phạm Hồng Nhạc bị tuyên phạt 7 năm tù, Trần Hoài Thương 6 năm tù và Hoàng Thị Thảo 5 năm tù.

Quá trình điều tra, nhà chức trách xác định "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải đã xuất nhập cảnh 40 lượt (lần cuối cùng vào ngày 16/1/2022) và chưa bị xử phạt hành chính nên chưa đủ căn cứ hình sự về tội "Vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh".

Bên cạnh đó, người tên Hùng nhận tiền để đưa anh T. về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch nhưng kết quả điều tra tới nay chưa rõ lai lịch.

Do đó, chưa có căn cứ xác định những người này có liên quan đến việc tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Hiện, cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đối với người đàn ông tên Hùng (Lão Đại) và người phụ nữ tên Mai chưa xác minh được lai lịch, nhà chức trách tiếp tục điều tra, truy tìm.