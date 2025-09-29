Lao động nữ 50 tuổi, suy giảm sức khỏe 71% có đủ điều kiện nghỉ hưu?

Trao đổi tại diễn đàn bảo hiểm xã hội, bà Huyền cho biết năm nay bà 50 tuổi, đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 23 năm.

Bà Huyền hỏi: “Hiện tôi bị suy giảm sức khoẻ 71% thì có được hưởng lương hưu không? Nếu được thì thủ tục, hồ sơ hưởng lương hưu như thế nào và nộp tại đâu?”.

Người lao động đóng BHXH đủ 20 năm trở lên có thể được nghỉ hưu sớm nếu suy giảm khả năng lao động (Ảnh minh họa: Gia Bảo).

Trả lời bà Huyền, Bảo hiểm xã hội TPHCM cho biết điều kiện hưởng lương hưu trong trường hợp bị suy giảm sức khỏe như bà Huyền được quy định tại Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội.

Theo đó, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên thì được hưởng lương hưu trong 3 trường hợp.

Thứ nhất, người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%.

Thứ hai, người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thứ ba, người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Hiện tuổi nghỉ hưu được quy định tại Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động. Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Theo lộ trình trên, năm 2025, tuổi nghỉ hưu đối với nữ trong điều kiện bình thường là 56 tuổi 8 tháng.

Như vậy, hiện bà Huyền đủ 50, suy giảm khả năng lao động 71% thì chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu vì với mức suy giảm sức khỏe trên thì bà chỉ được nghỉ hưu sớm 5 năm, tức là đủ 51 tuổi 8 tháng.

Tuy nhiên, nếu trong 23 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của bà Huyền có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì bà đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo trường hợp thứ ba.

Hồ sơ, trình tự thực hiện thủ tục hưởng lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được Bộ Nội vụ quy định tại Quyết định số 863/QĐ-BNV ngày 7/8/2025. Cụ thể như sau: