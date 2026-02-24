Hơn 96% lao động trở lại nhà máy làm việc sau Tết

Liên đoàn lao động TP Hà Nội cho biết, tính đến sáng 23/2, 93,63% doanh nghiệp mở cửa sản xuất. Bên cạnh đó, số công nhân, lao động quay trở lại làm việc chiếm 96,39%, trong đó công nhân trong khu công nghiệp đi làm chiếm 95,99%.

Nhiều doanh nghiệp ghi nhận người lao động chủ động trở lại Hà Nội từ mùng 4, mùng 6 Tết để chuẩn bị sản xuất, kiểm tra máy móc, ổn định dây chuyền, bảo đảm tiến độ đơn hàng đầu năm.

Đặc biệt, có những đơn vị ngành xây dựng làm việc xuyên Tết, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật và quyết tâm gắn bó lâu dài của người lao động.

Theo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, không phát sinh vụ việc gây mất an ninh trật tự tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Công nhân làm việc trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết (Ảnh: Hà Phong).

Các doanh nghiệp cho người lao động nghỉ Tết đúng quy định, đồng thời bố trí lực lượng trực bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở sản xuất. Công tác thông tin liên lạc, phân công ứng trực được triển khai đầy đủ, đúng quy định.

Đặc biệt, trong kỳ nghỉ Tết không xảy ra vụ việc cháy, nổ, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch bệnh hay các vi phạm khác tại các khu công nghệ cao và khu công nghiệp.

Một số doanh nghiệp duy trì hoạt động xuyên Tết và đã được Ban Quản lý cùng Công đoàn Khu hướng dẫn thực hiện đầy đủ chế độ lương, thưởng, thời giờ làm việc cho người lao động theo quy định.

Trước, trong và sau Tết, tình hình quan hệ lao động trên địa bàn thủ đô tiếp tục ổn định, không xảy ra đình công, ngừng việc tập thể.