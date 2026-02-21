Doanh nghiệp cải thiện đãi ngộ để kéo công nhân trở lại sau Tết

Ông Trần Thanh Sơn, Trưởng phòng Nhân sự Công ty TNHH May mặc Song Ngọc (TPHCM), cho biết doanh nghiệp hiện có khoảng 450 lao động. Công ty cho công nhân nghỉ Tết từ ngày 13/2 đến 26/2, tức từ 26 tháng Chạp đến mùng 10 Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Dịp này, mỗi lao động được thưởng tương đương một tháng lương thực nhận. Mức bình quân khoảng 11 triệu đồng/người. Cao nhất hơn 15 triệu đồng, thấp nhất khoảng 6,8 triệu đồng.

Nhiều doanh nghiệp cải thiện chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc để giữ chân người lao động (Ảnh: Nguyễn Vy).

“Kể cả lao động mới vào làm vài tháng, thậm chí vài ngày, công ty vẫn thưởng theo thời gian làm việc thực tế”, ông Sơn nói.

Dù sản xuất, kinh doanh còn khó khăn, doanh nghiệp vẫn đảm bảo đầy đủ lương, thưởng để người lao động yên tâm gắn bó. Sau Tết, số lao động xin nghỉ việc chỉ dưới 10 người. Công ty chủ yếu tuyển bù qua kênh giới thiệu nội bộ.

Ngoài ra, doanh nghiệp duy trì lì xì đầu năm khoảng 200.000 đồng/người để động viên người lao động đi làm lại sau kỳ nghỉ dài. Trước đó, công ty cũng chi trả đầy đủ lương tháng 13 và tạm ứng 50% lương tháng 2 để tạo sự an tâm cho người lao động.

Năm nay, doanh nghiệp này không mở rộng sản xuất. Công ty chỉ tuyển thêm một số lao động để bù đắp biến động sau Tết.

Trong khi đó, Giám đốc Công ty TNHH May mặc Dony Phạm Quang Anh cho biết, sau Tết doanh nghiệp ưu tiên cải thiện thu nhập thường xuyên và điều kiện làm việc. Đây được xem là những yếu tố người lao động trực tiếp quan tâm nhất.

“Người lao động quan tâm lương tháng này được bao nhiêu hơn là những khoản thưởng xa hơn. Có người còn muốn nhận lương theo tuần thay vì theo tháng.

Vì vậy, chính sách của chúng tôi tập trung vào trả lương ổn định, minh bạch, gắn trực tiếp với năng suất lao động từng tháng”, ông Quang Anh chia sẻ.

Theo ông, thực tế cho thấy người lao động thường so sánh mức lương hằng tháng giữa các doanh nghiệp. Một nơi trả 15 triệu đồng/tháng sẽ dễ thu hút hơn nơi trả 14 triệu đồng/tháng, dù tổng thu nhập cả năm của doanh nghiệp trả thấp có thể cao hơn nhờ thưởng cuối năm.

Công nhân làm việc tại một xưởng may (Ảnh: Nguyễn Vy).

Vì vậy, doanh nghiệp dự kiến ưu tiên cải thiện thu nhập thường xuyên để giữ chân lao động lâu dài.

Theo ông Quang Anh, năm 2026, thu nhập của người lao động tại Dony dự kiến tăng 15-20%. Mức tăng đến từ chiến lược đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ và tổ chức lại sản xuất của đơn vị.

Doanh nghiệp cũng sẽ lắp đặt hệ thống làm mát cho toàn bộ nhà xưởng, tạo môi trường làm việc tốt hơn, bền vững hơn.

Từ lâu, các chính sách duy trì thu nhập ổn định ở mức cao cho công nhân đã được nhà máy chú trọng. Hiện thu nhập của công nhân trực tiếp tại xưởng đạt bình quân 15-18 triệu đồng/tháng. Một số lao động tay nghề cao, tăng ca nhiều có thể đạt 20-30 triệu đồng/tháng.

Thưởng Tết được duy trì ở mức tối thiểu một tháng lương. Mức thưởng tùy thâm niên, vị trí và kết quả công việc. Với đội ngũ quản lý, lương thưởng có cơ chế riêng.

Ngoài lương, thưởng, doanh nghiệp dần ưu tiên cải thiện môi trường làm việc, cuộc sống để giữ chân người lao động (Ảnh: Nguyễn Vy).

Sau Tết, doanh nghiệp không mở rộng quy mô nhà xưởng mà tập trung cải tạo, sửa chữa và đầu tư thiết bị, từ đó hoàn thành kế hoạch tuyển thêm vài chục lao động để bù đắp biến động tự nhiên.

Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp đang chuyển từ chính sách giữ chân lao động trong ngắn hạn sang chiến lược dài hạn.

Các đơn vị tập trung bảo đảm thu nhập ổn định, cải thiện điều kiện làm việc, đồng thời xây dựng môi trường sản xuất bền vững. Đây là nền tảng để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài.