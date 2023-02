Hơn 80% nhân sự ngành du lịch nghỉ việc

Ngày hội tuyển dụng khối ngành du lịch, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn TOURISM HAPPY DAY 2023 thu hút hơn 2.000 sinh viên tham dự và tiếp cận với hơn 2.500 vị trí thực tập, việc làm đến từ gần 30 doanh nghiệp.

Tham dự chương trình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Lê Trương Hiền Hòa chia sẻ: "Ngành du lịch, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn đóng góp vai trò quan trọng trong nền kinh tế, tạo ra các cơ hội việc làm cho các cử nhân.

Ngày hội tuyển dụng hôm nay là một bước đột phá quan trọng, giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận nhà tuyển dụng, tìm kiếm việc làm phù hợp",

Hơn 2.500 vị trí thực tập, việc làm tại ngày tuyển dụng khối ngành du lịch, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn tại TPHCM (Ảnh: T.A).

Tuy nhiên, ngay sau đó, vị Phó Giám đốc Sở tiết lộ nội dung trên là một đoạn trong bài viết 300 chữ ông vừa nhờ... ChatGPT chuẩn bị.

Còn ông, với vai trò là nhà quản lý ngành du lịch, quan điểm không ai thay thế được vai trò người thầy. Chính thầy cô là những người truyền cảm hứng, kiến thức cho các bạn trẻ - những người làm du lịch, thổi hồn cho du lịch trong tương lai.

Ông Hòa thông tin, năm 2022, ngành du lịch TPHCM hồi phục tốt sau dịch bệnh Covid-19, đón khoảng 31 triệu lượt khách nội địa, khoảng 3,1 triệu lượt khách quốc tế. Con số này còn cách xa so năm đỉnh điểm 2019 (33 triệu lượt khách nội địa và 8,6 triệu lượt khách quốc tế) nhưng tổng doanh thu của năm 2022 là 131.000 tỷ đồng, chiếm trên 92% so với tổng thu du lịch của TPHCM so với năm 2019.

Ông Lê Trương Hiền Hòa chia sẻ về nhân sự du lịch do ChatGPT hỗ trợ soạn thảo (Ảnh: T.A).

Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho hay, khi phục hồi du lịch sau Covid-19, có trên 80% nhân sự ngành du lịch đã bị thay đổi, chuyển đổi không còn hoạt động trong ngành du lịch. Điều này dẫn đến việc nguồn nhân lực, nhất là trong mảng dịch vụ cao thiếu nghiêm trọng.

Ông Hòa cũng chia sẻ về trách nhiệm của TPHCM khi thành phố được Thủ tướng Chính phủ giao tập trung phát triển nguồn nhân lực, trở thành trung tâm nguồn nhân lực du lịch của cả nước. Lãnh đạo TPHCM cũng nhấn mạnh, các cơ sở đào tạo đội ngũ về du lịch là trọng tâm để thúc đẩy du lịch thành phố trở nên chuyên nghiệp hơn, thành phố cũng hướng đến tương lai phát triển đào tạo nhân sự du lịch để cung cấp cho các tỉnh thành.

Ông Paul Stoll, Giám đốc điều hành mảng dịch vụ du lịch, Tập đoàn Imperial bày tỏ, ngành du lịch, khách sạn sẽ tiếp tục phát triển, nhiều khách sạn mới sẽ tiếp tục ra đời, đòi hỏi nguồn nhân lực lớn có tay nghề.

Ông Paul Stoll cho rằng nhân sự lĩnh vực dịch vụ, khách sạn cần sự trung thực (Ảnh: T.A).

Gắn bó với ngành du lịch Việt Nam hàng chục năm, ông Paul Stoll cho hay: "Một trong các yếu tố quan trọng hàng đầu đối với người làm du lịch, khách sạn chính là sự trung thực. Bởi các bạn tiếp xúc với nhiều du khách trên thế giới, rất cần sự trung thực".

Ngoài ra, ông đưa ra các tiêu chí đánh giá nhân lực trong lĩnh vực này như nhân sự cần có sự cam kết với bản thân về công việc mình lựa chọn, phải thật sự yêu ngành nghề; thái độ với nghề nghiệp; hiểu biết về nghề. Tiếp đó mới đến kiến thức, chuyên môn từ trường học được áp dụng vào thực tế.

"Người làm du lịch, khách sạn cần có 6 giác quan", ông Paul Stoll nói.

Việt Nam có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực ngành du lịch, khách sạn chất lượng cao (Ảnh: T.V).

Cũng về khía cạnh này, ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Du lịch Việt Nam bày tỏ, lĩnh vực du lịch tại Việt Nam có tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 20%, đòi hỏi nguồn lao động lớn. Các cơ sở đào tạo nhân lực cần hợp tác với các doanh nghiệp để sinh viên có thể đáp ứng được các đầu việc ngay sau khi vừa ra trường.

Ông Thọ cho rằng, trong lĩnh vực này, 3 yếu tố quan trọng đối với nhân lực trẻ là thái độ, kỹ năng giao tiếp và ngoại ngữ.

Tại chương trình, Trường ĐH Công nghệ TPHCM cũng ký hợp tác "Đào tạo nguồn nhân lực gắn liền với nhu cầu của doanh nghiệp" với 4 doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch.