Hàng nghìn lao động Quảng Ngãi thực hiện "3 tại chỗ"

Dân trí Phương án "3 tại chỗ" được nhiều doanh nghiệp tại Quảng Ngãi triển khai thực hiện. Trong điều kiện thực hiện nghiêm quy định, mô hình giúp duy trì sản xuất, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát tại Quảng Ngãi từ cuối tháng 6/2021. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 424 người mắc Covid-19; trong đó, có 2 người được phát hiện trong khu công nghiệp.

Trên địa bàn tỉnh có 3 khu công nghiệp lớn và khu kinh tế Dung Quất với trên 55.000 lao động. Từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, các doanh nghiệp đã chủ động thực hiện phương án "3 tại chỗ". Đây là giải pháp nhằm chống dịch Covid-19; đồng thời, duy trì sản xuất ổn định để bảo vệ chính các doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất để thực hiện phương án "3 tại chỗ" trong điều kiện dịch Covid-19 bùng phát.

Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất sử dụng khoảng 11.000 lao động. Hoạt động sản xuất của Công ty được duy trì 24/24h. Do đó, việc phòng dịch tránh "đứt gãy" trong hoạt động sản xuất là nhiệm vụ được quan tâm hàng đầu.

Công ty đã lên các phương án sản xuất phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19. Hiện 1.500 lao động được bố trí làm việc, ăn ở ngay tại nhà máy. Phương án bố trí cho khoảng 9.000 lao động ăn ở tại chỗ để sản xuất cũng được tính đến và chuẩn bị sẵn sàng.

Theo ông Phạm Anh Thư - Phó trưởng phòng An toàn- Môi trường (Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất), công ty xác định phải đảm bảo an toàn cho người lao động trước đại dịch. Do đó, công ty đã mua hàng nghìn test nhanh để thường xuyên xét nghiệm cho cán bộ, công nhân viên cũng như khách hàng ra vào khu vực công ty.

Trong quá trình sản xuất, các bộ phận phải tuân thủ quy định làm việc độc lập, không tiếp xúc với nhau. Doanh nghiệp cũng lập website phục vụ việc khai báo y tế nội bộ. Việc này sẽ giúp công tác truy vết được thuận lợi nếu có trường hợp F0.

Hiện có 1.500 công nhân của Hòa Phát Dung Quất ăn ở tại chỗ để phục vụ sản xuất.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Xindadong TexTilex Việt Nam (khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi) có gần 1.300 cán bộ, người lao động. Công tác phòng chống dịch Covid-19 tại đây cũng được thực hiện nghiêm ngặt.

Ông Đinh Tấn Quân - Trưởng phòng Hành chính nhân sự cho biết: "Công ty thường xuyên phát khẩu trang y tế cho người lao động và khuyến cáo mọi người chỉ tháo khẩu trang khi ăn cơm".

Để đảm bảo an toàn, nhà ăn của công ty cũng được thiết kế các vách ngăn, đồng thời thực hiện giãn cách giờ ăn của cán bộ, công nhân theo các khung giờ khác nhau để tránh tụ tập đông người.

Về phương án "3 tại chỗ", ông thông tin về việc đơn vị đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Cơ sở vật chất hiện có của công ty đảm bảo đáp ứng được cho 80% nhân sự ăn ở tại chỗ để tiếp tục sản xuất.

"Các phương án chống dịch luôn sẵn sàng. Việc này sẽ giúp công ty vừa đảm bảo được hoạt động sản xuất, đồng thời phòng chống dịch lây lan, góp phần đẩy lùi dịch Covid-19", ông Đinh Tấn Quân nói.

Biện pháp giãn cách trong quá trình sản xuất tại nhà máy được tuân thủ nghiêm ngặt.

Không chỉ 2 đơn vị nói trên mà hầu hết các doanh nghiệp thuộc Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi đều sẵn sàng các phương án để vừa chống dịch, vừa sản xuất.

Hiện có 11 doanh nghiệp đưa cán bộ, công nhân vào ở, làm việc tại công ty; 22 doanh nghiệp đã chuẩn bị khu cách ly F1. Hầu hết các doanh nghiệp đều cố gắng hết sức có thể để bảo đảm tối đa về cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu ăn, nghỉ của người lao động

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc vừa duy trì sản xuất, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong nhà máy cũng như trong cộng đồng là điều hết sức quan trọng.

Do đó, việc triển khai cho người lao động ăn ở và làm việc tại nhà máy là giải pháp chưa có tiền lệ, tuy nhiên đây là giải pháp phù hợp, hiệu quả nhất trong điều kiện hiện nay.

