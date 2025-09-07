Công ty dành ra 3,7 tỷ đồng tiền thưởng với nhân viên giảm cân

Công ty Arashi Vision tuyên bố dành ra khoản tiền thưởng một triệu tệ (3,7 tỷ đồng) để khuyến khích toàn bộ nhân viên trong công ty tăng cường vận động, ăn uống lành mạnh, có lối sống khoa học, nhằm tích cực giảm cân nếu đang ở tình trạng thừa cân. Chiến dịch mới nhất vừa được công ty này phát động từ ngày 12/8 vừa qua.

Toàn bộ nhân viên trong công ty đều có thể đăng ký tham gia chương trình. Cứ giảm được 0,5kg, nhân viên sẽ được thưởng 500 tệ (hơn 1,8 triệu đồng).

Chiến dịch khuyến khích nhân viên giảm cân của công ty Arashi Vision khiến công chúng Trung Quốc quan tâm (Ảnh minh họa: SCMP).

Công ty Arashi đã tiến hành các chiến dịch vận động nhân viên giảm cân thường niên kể từ năm 2022. Kỷ lục giảm cân mà công ty này từng ghi nhận là một nữ nhân viên giảm được tới 20kg trong vòng 90 ngày, cô nhận được khoản tiền thưởng 20.000 tệ (74 triệu đồng).

Theo công ty Arashi Vision, kể từ khi bắt đầu phát động các chiến dịch giảm cân trong đội ngũ nhân viên kể từ năm 2022, họ đã trao đi 2 triệu tệ tiền thưởng tới các nhân viên. Trong năm 2024, có tổng cộng 99 nhân viên tham gia chiến dịch giảm cân và giảm được tổng cộng 950kg.

Đại diện công ty cho hay: "Khi tiến hành chương trình này, chúng tôi đặt mục tiêu thúc đẩy thói quen sinh hoạt lành mạnh trong nhân viên, để họ quan tâm hơn tới sức khỏe bản thân. Chương trình này khiến nhân viên có lối sống năng động, hoạt bát hơn, nhờ vậy, khi làm việc, họ cũng trở nên hào hứng, năng suất và hiệu quả hơn".

Để chiến dịch giảm cân thực sự phát huy hiệu quả, công ty Arashi Vision cũng đặt ra chế độ phạt đối với những người tăng cân trở lại. Với mỗi 0,5kg cân nặng tăng trở lại, nhân viên phải nộp phạt 800 tệ. Dù vậy, cho tới nay, chưa có nhân viên nào bị phạt.

Các chiến dịch giảm cân mà Arashi Vision triển khai trong nội bộ công ty phản ánh phần nào mục tiêu của nhà chức trách Trung Quốc trong lĩnh vực y tế.

Tháng 6/2024, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc phối hợp với nhiều cơ quan liên quan đã phát động chiến dịch khuyến khích người dân kiểm soát cân nặng. Chiến dịch này kéo dài trong 3 năm, từ 2024 tới 2026. Mục tiêu của chiến dịch là cổ vũ người dân Trung Quốc vận động khoa học để giảm tình trạng thừa cân, béo phì đang có dấu hiệu gia tăng tại quốc gia này.

Hiện tại, chiến dịch của công ty Arashi Vision khiến công chúng Trung Quốc rất thích thú bởi cách tiếp cận sáng tạo và thực tế. Nhiều người đang muốn trở thành nhân viên của công ty này để có thêm động lực giảm cân.