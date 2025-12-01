Cộng tác viên thu nhập không ổn định có phải đóng bảo hiểm xã hội?

Người dân, doanh nghiệp có thể trực tiếp đến Bảo hiểm xã hội cơ sở để hỏi về thủ tục tham gia, đóng bảo hiểm xã hội (Ảnh minh họa: BHXH TPHCM).

Tại chương trình giao lưu cùng Bảo hiểm xã hội TPHCM, chị Nhung cho biết đơn vị của chị là một cơ quan truyền thông, có nhiều công tác viên làm việc theo dạng gửi bài cộng tác và nhận thù lao theo từng bài viết.

Những cộng tác viên này có khi chủ động gửi bài về, có khi là do cơ quan đặt bài nên có thể nói là không quản lý thời gian hay công việc.

Thù lao của công tác viên thì tùy theo số bài gửi mà có các trường hợp một năm mới trả thù lao 1-2 lần, nhuận bút từ 2-3 triệu đồng/bài viết; có trường hợp trả thù lao trên 3 lần một năm, có bài dưới 2.340.000 đồng, có bài trên 2.340.000 đồng.

Chị Nhung hỏi: “Vậy cơ quan có cần phải ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với các cộng tác viên này không?”.

Theo bà Tô Thị Thanh Hà, Phó Trưởng phòng Quản lý thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội TPHCM, hợp đồng lao động được quy định tại Điều 13 Bộ luật Lao động.

Theo đó, hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trong trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

Do đó, nếu hợp đồng cộng tác viên là hợp đồng mà trong đó ghi nhận việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động thì hợp đồng cộng tác viên được xem là hợp đồng lao động.

Vì vậy, nếu người sử dụng lao động tuyển dụng lao động mà hình thức hợp đồng cộng tác viên thì được xem là hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên. Trong trường hợp này, người lao động ký hợp đồng cộng tác viên sẽ là đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội.

Cơ quan bảo hiểm xã hội căn cứ vào hợp đồng cộng tác viên (hợp đồng mà bản chất như hợp đồng lao động) để làm căn cứ xác định đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Để xác định đúng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bà Thanh Hà đề nghị chị Nhung liên hệ Bảo hiểm xã hội cơ sở nơi đơn vị đang trú đóng và cung cấp hợp đồng để được hướng dẫn cụ thể.