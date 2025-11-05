Ngoài lương hưu, lao động đóng BHXH tự nguyện nhận 2 triệu đồng khi nào?

Triển khai chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai đảm bảo thực hiện chi trả chế độ trợ cấp thai sản kịp thời cho những người tham gia đủ điều kiện hưởng.

Cụ thể, tính đến thời điểm tháng 10, Bảo hiểm xã hội cơ sở Bảo Thắng đã chi trả trợ cấp thai sản cho 7 người tham gia, gồm 6 lao động nữ sinh con và 1 lao động nam có vợ sinh con. Đây là những trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đầu tiên trên địa bàn được thụ hưởng chế độ mới của chính sách.

Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ năm 2023, anh Nguyễn Văn Đạt (xã Xuân Quang) mong muốn được hưởng lương hưu khi về già. Không ngờ, đến khi vợ sinh con, gia đình anh còn được nhận thêm trợ cấp thai sản. Số tiền tuy không lớn nhưng rất ý nghĩa, giúp gia đình anh có thêm niềm vui và động lực chăm lo cho con nhỏ.

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đến nhận hồ sơ giải quyết chế độ thai sản (Ảnh: BHXH VN cung cấp).

Chị Nguyễn Thị Kim Phương (phường Lào Cai) cũng là một trong những người đầu tiên được nhận khoản trợ cấp này khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Chị cho biết tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ để hưởng lương hưu khi về già mà còn được hưởng cả các chế độ ngắn hạn như thai sản. Đây là nguồn hỗ trợ kịp thời, giúp người lao động giảm bớt khó khăn trong thời gian nghỉ sinh con.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ ngày 1/7, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện được mở rộng thêm với chế độ trợ cấp thai sản cho cả người tham gia nam và nữ.

Chính sách này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm quyền lợi cho người lao động khu vực phi chính thức.

Thời gian qua, các cơ quan bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã kịp thời triển khai chính sách mới, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (cả nam và nữ) khi sinh con hoặc có vợ sinh con, nếu đã đóng bảo hiểm từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh sẽ được hưởng trợ cấp thai sản với mức 2 triệu đồng cho mỗi con.

Chế độ này cũng áp dụng trong trường hợp thai từ 22 tuần tuổi trở lên bị chết lưu hoặc chết trong khi chuyển dạ.

Kinh phí chi trả trợ cấp thai sản cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện do ngân sách nhà nước bảo đảm; mức trợ cấp sẽ được điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, có thể thấy việc triển khai chế độ trợ cấp thai sản đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, mà còn góp phần tạo động lực, khuyến khích mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện một cách thiết thực nhất.