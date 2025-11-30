Lương dưới 2 triệu đồng/tháng có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Đó là thắc mắc chung của nhiều người sử dụng lao động gửi đến Bảo hiểm xã hội TPHCM khi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7.

Nhân viên Bảo hiểm xã hội TPHCM tuyên truyền lợi ích tham gia bảo hiểm (Ảnh: BHXH).

Một người sử dụng lao động hỏi: “Trường hợp doanh nghiệp chi trả lương cho nhân viên không trọn thời gian, với mức lương dưới 2 triệu đồng/tháng, hàng tháng đều chi trả khoản như vậy thì có cần thiết đóng bảo hiểm xã hội không?”.

Theo Bảo hiểm xã hội TPHCM, trường hợp làm việc theo hợp đồng lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội.

Theo đó, người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và có sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điểm l Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội, lao động thuộc trường hợp trên làm việc không trọn thời gian phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nếu có tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất.

Điểm đ Khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội quy định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất bằng mức tham chiếu. Hiện nay mức tham chiếu là mức lương cơ sở, tức là 2,34 triệu đồng.

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp trả lương cho nhân viên không trọn thời gian, mức lương trả hàng tháng dưới 2 triệu đồng là thấp hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất nên không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.