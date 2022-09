Con trai làm ở Campuchia gọi điện về "xin mẹ cứu con"

120 triệu đồng tiền "chuộc thân"

Một gia đình ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã gửi đơn cầu cứu cơ quan chức năng, trình báo việc con trai bị lừa sang Campuchia gọi điện về Việt Nam cầu xin gia đình lo chuyển 120 triệu đồng tiền chuộc.

Theo trình bày của bà N., từ tháng 6 vừa qua, con trai bà là T.T.T. (17 tuổi) bất ngờ bỏ nhà đi suốt nhiều tháng không liên lạc được. Gia đình tìm kiếm, hỏi thăm thông tin qua bạn bè của T. cũng không ai biết cậu ở đâu.

Đến đầu tháng 9 vừa qua, T. bất ngờ liên lạc qua Facebook về gia đình, lo lắng, hoảng loạn kêu cứu: "Mẹ ơi, cứu con. Con đang bị bắt sang Campuchia, làm không đủ doanh thu thì bị nhốt trong phòng kín, đánh đập, dùng dùi cui điện dí vào người".

T. cũng kể với vợ chồng bà N. rằng vì muốn kiếm tiền nhiều để phụ giúp cha mẹ nên khi thấy trên mạng xã hội có việc làm lương cao, nên T. đã trốn theo một phụ nữ có tài khoản Facebook là người địa phương (nick ảo - PV), hứa trả lương cao, làm giấy tờ để dẫn qua Campuchia làm việc nhưng không được nói với gia đình.

Tuy nhiên, khi đến Campuchia T. mới biết bị lừa, bị cưỡng bức lao động, thường xuyên bị đánh đập, hăm dọa, bỏ đói. Nếu muốn về Việt Nam, T. phải báo gia đình gửi tiền chuộc.

"Con trai tôi gọi điện về nói nhóm người bên Campuchia đòi chuyển cho họ 120 triệu đồng sẽ thả người. Gia đình khó khăn, chồng tôi bị tai biến mấy năm nay, không làm được gì, lấy đâu số tiền lớn vậy nhưng lúc cấp bách nên tôi đồng ý giao người, giao tiền cùng lúc. Tuy nhiên, họ không chịu, nói phải chuyển tiền trước", bà N. kể lại.

Cưỡng bức làm việc "bẫy tình", lừa tiền đại gia

Cũng theo bà N., con trai đang học nghề nhưng nghe tin có việc làm lương cao nên bỏ đi tìm việc mà không nói gia đình biết. Cách đây mấy ngày, con trai bà còn gọi về qua Facebook.

"Qua cuộc gọi bằng Facebook, tôi thấy mặt cháu bị bầm tím. Nó bảo công việc phải làm là lừa đảo lấy tiền đại gia trên mạng bằng bẫy tình cảm. Cháu bị quản lý dùng dùi cui điện dí vào người vì làm việc không đạt yêu cầu. Vợ chồng tôi đang rất lo lắng. Giờ chỉ mong các cơ quan chức năng sớm có biện pháp giải cứu cháu nó về", bà N. cho hay.

Theo đoạn video cuộc nói chuyện qua Facebook giữa bà N. với con trai do bà quay lại thì T. ở với một người đàn ông nói tiếng Việt Nam.

Người này cho biết bản thân cũng bị lừa qua Campuchia và bị đòi tiền chuộc 160 triệu đồng. Còn T. bị yêu cầu khoản tiền chuộc là 120 triệu đồng.

Người này còn nói, muốn T. sớm được trả về Việt Nam, gia đình cần chuyển tiền ngay, còn để lâu, T. sẽ bị bán qua tay nhiều công ty khác, lúc đó khoản tiền chuộc càng lớn.

"Từ ngày nghe tin con điện nói bị lừa qua Campuchia, bắt làm việc theo yêu cầu, nếu làm không đủ thu nhập thì bị bỏ đói, đánh đập, vợ chồng tôi rất lo lắng mà không biết làm thế nào", ông T.H.V, bố em T. nói.

Tiền mất tật mang

Theo Công an tỉnh Bình Định, thời gian qua, cơ quan này đã nhận được một số đơn trình báo của người dân cầu cứu về việc con cái nghi bị lừa qua Campuchia, bị bắt buộc làm những việc lừa đảo.

Hiện Công an tỉnh Bình Định đang vào cuộc xác minh thông tin, đồng thời báo cáo Cơ quan CSĐT, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an hỗ trợ truy tìm.

"Trong mạng lưới công an, thông qua đài truyền thanh, chúng tôi đã thông tin tuyên truyền, cảnh báo nhiều về vấn nạn mua bán người. Tuy nhiên, những trường hợp bị lừa qua nước ngoài hầu hết còn trẻ tuổi, cứ nghe "việc nhẹ lương cao" là trốn gia đình bỏ đi. Gia đình nhiều tháng không liên lạc được thì trình báo công an là con mất tích, hay nghi bị lừa qua nước ngoài", đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho hay.

Công an tỉnh Bình Định cho biết, trước đó trên địa bàn có 2 người khai báo bị "sập bẫy" chiêu tuyển dụng "việc nhẹ lương cao" rồi sau đó bị bán sang Campuchia.

Điển hình là chị N.T.H. (trú tại huyện Phù Cát, Bình Định). Theo chị H., trong một lần tìm việc trên mạng xã hội, thấy giới thiệu có việc làm trên máy tính, các chế độ tiền lương, phúc lợi hấp dẫn nên quyết định ứng tuyển. Sau đó, H. cùng một vài người nữa được sắp xếp đi trên một xe ô tô di chuyển trong đêm để sang Campuchia.

Tại đây, công việc của H. là lập các tài khoản Zalo, Facebook giả danh nữ, sau đó tìm kiếm, kết bạn, làm quen, dụ dỗ "con mồi" tham gia các trò chơi có nạp tiền trên mạng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Làm không đủ chỉ tiêu, H. thường bị đánh đập, đe dọa. Sau đó, gia đình đóng tiền chuộc 80 triệu đồng thì H. mới được về nhà.