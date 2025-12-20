Chú trọng cải thiện dinh dưỡng cho trẻ thuộc hộ nghèo, cận nghèo

Các xã, phường tổ chức nhiều buổi truyền thông, giáo dục dinh dưỡng, tư vấn cho phụ nữ mang thai, bà mẹ có con dưới 2 tuổi và bà mẹ có con từ 2 đến 5 tuổi bị suy dinh dưỡng kết hợp với thực hành dinh dưỡng bằng việc huy động sử dụng nguồn thực phẩm sẵn có tại địa phương, sự hỗ trợ nguồn lực và kinh phí của chính quyền địa phương.

Hoạt động tư vấn dinh dưỡng cho trẻ bị suy dinh dưỡng, trẻ không tăng cân 3 tháng liền tại cộng đồng; các đợt truyền thông trọng điểm: "Ngày vi chất dinh dưỡng và cân cho trẻ", "Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ", "Tuần lễ dinh dưỡng và phát triển", "Tháng hành động vì trẻ em".

Bên cạnh đó, việc giáo dục truyền thông dinh dưỡng trên đài truyền thanh, loa truyền thanh được triển khai. Qua đó, lan tỏa các thông điệp về cải thiện dinh dưỡng trẻ em, phụ nữ có thai, nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ em.

Phụ nữ mang thai, bà mẹ nuôi con nhỏ thấu hiểu lợi ích khám thai định kỳ và chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ có thai, các lợi ích nuôi con bằng sữa mẹ, cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, cho trẻ ăn bổ sung hợp lý, bổ sung vi chất dinh dưỡng.

Tỉnh Quảng Ninh cải thiện dinh dưỡng cho trẻ thuộc hộ nghèo, cận nghèo (Ảnh minh họa: Vi Thu).

Các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai các hoạt động tăng cường việc tiếp cận với các can thiệp trực tiếp phòng chống suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em dưới 5 tuổi thuộc hộ gia đình nghèo và cận nghèo.

Bà mẹ có con dưới 5 tuổi và bà mẹ mang thai được tư vấn dinh dưỡng lồng ghép với các hoạt động tiêm chủng, đợt khám sức khỏe, chiến dịch cân đo…

Phụ nữ có thai chủ động bổ sung đa vi chất dinh dưỡng; trẻ em được theo dõi và quản lý suy dinh dưỡng cấp tính tại cộng đồng; tăng cường hoạt động chất lượng bữa ăn học đường và giáo dục chăm sóc dinh dưỡng.

Năm 2023, 1.654 trẻ em tại các xã đặc biệt khó khăn được hỗ trợ cho uống liên tục 1 hộp sữa dinh dưỡng /trẻ/ngày trong vòng 3 tháng. Tỷ lệ trẻ em dân tộc thiểu số được cân đo dưới 5 tuổi mỗi đợt đạt hơn 99%; tỷ lệ trẻ 5 tuổi tại các xã khu vực dân tộc thiểu số, miền núi hải đảo năm 2024 thể nhẹ cân đạt 6,98%, thể thấp còi đạt 9,28%.