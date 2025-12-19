Các địa phương cải thiện dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc trẻ em

Dinh dưỡng là một trong 12 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, căn cứ xác định hộ nghèo. Vì vậy, cải thiện dinh dưỡng được xác định là trụ cột quan trọng trong chính sách giảm nghèo đa chiều.

Nội dung này được cụ thể hóa tại Dự án 3 của Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu cải thiện tình trạng dinh dưỡng, giảm suy dinh dưỡng thấp còi, chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng và tầm vóc cho trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.

Theo báo cáo tổng kết, có 146.098 trẻ em dưới 5 tuổi được bổ sung vi chất dinh dưỡng; 646.057 bà mẹ có con dưới 5 tuổi được tư vấn dinh dưỡng; 169.119 phụ nữ có thai được bổ sung vi chất dinh dưỡng; 34.333 trẻ em được theo dõi và quản lý suy dinh dưỡng cấp tính tại cộng đồng; 458.405 trẻ em từ 5 đến 16 tuổi được bổ sung vi chất dinh dưỡng; 998.902 trẻ em từ 5 đến dưới 16 tuổi được tư vấn dinh dưỡng.

Các bác sĩ khám và tư vấn dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh (Ảnh: Sở Y tế Thái Nguyên).

Việc triển khai các nội dung thuộc tiểu dự án này góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em, phụ nữ mang thai và cho con bú.

Cụ thể, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các sở ngành liên quan để bảo đảm triển khai dự án đúng tiến độ và hiệu quả.

Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh này đã dành nguồn lực lớn cho hoạt động cải thiện dinh dưỡng, phân bổ cho nhiều nhóm nhiệm vụ, bao gồm: Đào tạo cán bộ, truyền thông thay đổi hành vi, khảo sát, theo dõi dinh dưỡng, can thiệp bằng sản phẩm vi chất, cũng như đầu tư trang thiết bị cho trạm y tế và trường học.

Một trong những nhiệm vụ được tỉnh Thái Nguyên đặc biệt chú trọng là đào tạo, tập huấn nâng cao chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, lực lượng trực tiếp thực hiện chương trình.

Các lớp tập huấn được tổ chức theo nhiều đợt, với sự tham gia của cán bộ y tế xã, nhân viên y tế thôn bản, cán bộ y tế trường học và cán bộ làm công tác giảm nghèo ở các địa phương.

Nội dung tập huấn bám sát hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế và Viện Dinh dưỡng, gồm: Tư vấn chăm sóc dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em; phòng chống suy dinh dưỡng thấp còi; phát hiện và quản lý suy dinh dưỡng cấp tính; hướng dẫn thực hành nuôi con bằng sữa mẹ; xây dựng bữa ăn bổ sung hợp lý cho trẻ 6-23 tháng tuổi và theo dõi tăng trưởng qua biểu đồ chuẩn.

Bên cạnh đó, Lạng Sơn là một trong những địa phương triển khai tích cực tiểu dự án 2 của Dự án 3 - hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với cải thiện dinh dưỡng.

Các hoạt động tập trung vào nhóm dễ bị tổn thương như hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, qua đó góp phần nâng cao thể chất, trí tuệ và chất lượng cuộc sống của người dân.

Giai đoạn 2022-2024, tỉnh bố trí hơn 10.447 triệu đồng cho các hoạt động cải thiện dinh dưỡng. Đến năm 2024, Lạng Sơn đã giải ngân 7.944 triệu đồng vốn Trung ương (đạt 77,1%) và 80 triệu đồng vốn địa phương (đạt 46,2%).

Nguồn lực này được sử dụng cho các chương trình can thiệp phòng, chống suy dinh dưỡng và thiếu vi chất đối với bà mẹ mang thai, cho con bú và trẻ em từ 0 đến 16 tuổi.

Công tác tư vấn dinh dưỡng được triển khai xuyên suốt từ thai kỳ đến khi trẻ tròn hai tuổi; hoạt động sàng lọc, theo dõi tăng trưởng được thực hiện định kỳ hằng tháng. Tỉnh cũng rà soát, lập kế hoạch và cấp phát vi chất dinh dưỡng đúng quy định; tỷ lệ trẻ được cân, đo định kỳ đạt trên 99%.

Song song với đó, chương trình bữa ăn học đường và giáo dục dinh dưỡng được đẩy mạnh. Ngành y tế phối hợp ngành giáo dục tổ chức các lớp tập huấn, nói chuyện chuyên đề về dinh dưỡng học đường cho hơn 400 cán bộ y tế trường học, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc dinh dưỡng cho học sinh trên địa bàn.