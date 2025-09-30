Chi tiết trường hợp mua thuốc ngoài bệnh viện được bảo hiểm y tế thanh toán

Người bệnh sẽ được trả tiền thuốc nếu tại thời điểm người bệnh được kê đơn mà bệnh viện không có sẵn thuốc (Ảnh minh họa: Hoàng Lê).

Tại diễn đàn trao đổi cùng Bảo hiểm xã hội TPHCM, một bạn đọc cho biết: “Tôi đi khám bệnh bảo hiểm y tế nhưng có một vài loại thuốc bệnh viện hết thuốc để cấp, tôi phải tự mua ngoài. Vậy tôi có được bảo hiểm y tế thanh toán lại số tiền đã mua thuốc không?”.

Theo Bảo hiểm xã hội TPHCM, vấn đề này được quy định tại Khoản 2 Điều 43 Nghị định 188/2025/NĐ-CP.

Theo đó, người bệnh sẽ được bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp tiền thuốc nếu tại thời điểm người bệnh được kê đơn, chỉ định mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có sẵn thuốc, thiết bị y tế trong 3 trường hợp.

Thứ nhất, trong giai đoạn dịch bệnh nhóm A đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị phong tỏa, cách ly y tế; hoặc nằm trong vùng thực hiện việc giãn cách xã hội; hoặc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh.

Thứ hai, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được duyệt nhưng chưa lựa chọn được nhà thầu.

Thứ ba, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã ký hợp đồng với nhà thầu cung ứng thuốc, thiết bị y tế đó nhưng tại thời điểm chỉ định thuốc, thiết bị y tế cho người bệnh có bằng chứng bằng văn bản xác nhận nhà thầu không cung ứng được thuốc (văn bản cung ứng thuốc từ nhà cung cấp, phụ lục hợp đồng, biên bản xác nhận nhà thầu không cung cấp thuốc).