Cán bộ nghỉ hưu "ném tiền qua cửa sổ" thu hàng trăm triệu đồng/năm

Ông Lê Huy Điệp (63 tuổi) dẫn chúng tôi đi thăm mô hình nuôi cáy của gia đình tại thôn Tháp Lĩnh, xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa.

"Những đường mương này vừa dẫn nước thủy triều ra vào, vừa tạo nơi trú ngụ an toàn cho đàn cáy. Nhờ cách nuôi đặc biệt này, gia đình tôi có nguồn thu nhập ổn định hơn 240 triệu đồng mỗi năm", ông Điệp chia sẻ.

Ông Điệp có thu nhập ổn định hơn 240 triệu đồng/năm nhờ nuôi cáy (Ảnh: Hạnh Linh).

Từng là cán bộ công tác tại UBND xã Hoàng Giang (huyện Nông Cống cũ), năm 2016, ông Điệp nghỉ hưu và thuê 2,5ha đất kém hiệu quả của địa phương để phát triển trang trại tổng hợp.

Những năm đầu, ông thử sức với chăn nuôi bò, lợn, vịt và trồng cây ăn quả, nhưng liên tục thua lỗ do giá cả bấp bênh và dịch bệnh. Không nản lòng, ông bắt đầu quan sát kỹ điều kiện tự nhiên của trang trại.

"Trang trại của tôi nằm sát cửa sông Yên, nguồn nước thủy triều lên xuống đều đặn. Cạnh bờ sông, con cáy sinh sống nhiều, tôi để ý thấy chúng khỏe, sinh sản nhanh. Từ đó, tôi có ý tưởng cải tạo lại trang trại, đào mương dẫn nước để tạo môi trường giống tự nhiên, "dụ" cáy về", ông Điệp kể lại.

Mô hình nuôi cáy của ông Điệp khá đơn giản, chủ yếu là công đào mương và trồng cỏ (Ảnh: Hạnh Linh).

Ý tưởng này được ông chia sẻ với thông gia là ông Lê Đăng Diễn, người đã thành công với mô hình nuôi cáy. Ông Diễn không ngần ngại hướng dẫn tỉ mỉ những kỹ thuật cơ bản, từ cách cải tạo bờ mương, giữ nguồn nước sạch cho tới phương pháp đặt bẫy bắt cáy.

Tuy nhiên, để chắc chắn, ông Điệp còn tự mình dành thời gian ra bờ sông Yên quan sát tập tính của loài cáy. Sau thời gian tìm hiểu, ông nhận thấy đây là loài rất khỏe, ưa sống ở nơi có nhiều cỏ, rong rêu, ăn tạp và sinh sản nhanh. Từ đó, ông quyết định đầu tư số tiền tích góp bấy lâu nay để nuôi cáy.

Ông Điệp thuê máy múc cải tạo trang trại, đào đắp thành nhiều bờ, trồng thêm cói để tạo môi trường giống với bờ sông. Ban đầu, nhiều người ái ngại cho rằng ông đang "ném tiền qua cửa sổ", nhưng ông vẫn kiên trì theo đuổi mô hình mới lạ này.

Sau khi ông Điệp hoàn thành việc đào mương, tạo môi trường tự nhiên, cáy bắt đầu đến trú ngụ và phát triển tốt.

Theo ông Điệp, nuôi cáy là nghề mang lại lợi nhuận "một vốn, bốn lời". Gia đình ông chỉ bỏ tiền thuê máy múc đào mương, không mất tiền mua giống hay thức ăn. Việc chăm sóc cáy cũng rất dễ, hàng tháng, ông thuê người dọn mương dẫn nước để thủy triều lên xuống như tự nhiên.

Việc thu hoạch cáy cũng thuận lợi. Cáy được khai thác từ tháng 3 đến tháng 7 hằng năm. Đến mùa thu hoạch, ông thuê khoảng 10 lao động phụ giúp.

Mọi người dùng những vỏ chai nhựa loại 1,5 lít cắt đôi, đặt dọc theo bờ mương rồi rắc gạo rang giã nhỏ làm thính. Chỉ một lúc sau, cáy đánh hơi thấy mùi thơm liền lũ lượt bò vào những chiếc bẫy đã được giăng sẵn.

"Mỗi năm, gia đình tôi thu được khoảng 3 tấn, giá bán 80.000-85.000 đồng/kg, mang lại nguồn thu nhập hơn 240 triệu đồng. Sau khi thu hoạch, cáy sẽ được gia đình tôi giữ lại một phần để giã làm mắm cáy, phần còn lại sẽ bán cho thương lái", ông Điệp nói.

Ông Trần Văn Thắng, Trưởng phòng Kinh tế xã Trung Chính, nhận định: "Từ những kênh mương đào đơn giản nhưng mô hình nuôi cáy của ông Điệp đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Ông Điệp cũng là một trong những nông dân tiêu biểu trong phát triển kinh tế tại xã".

Con cáy được sử dụng để nấu canh hoặc làm mắm (Ảnh: Hạnh Linh).

Ông Thắng thông tin thêm, cáy thuộc họ cua đất, sinh sống tự nhiên trong hang ven bờ ruộng, mương, sông. Thịt cáy có vị thơm, thường được dùng để giã làm mắm hoặc nấu canh.

Cáy khỏe, sinh sản tốt, không có bệnh, nuôi cáy không cần chi phí về giống. Thức ăn chủ yếu của loài vật này là phù du, rêu, tảo do mực nước lên xuống để lại trên bờ.

"Nuôi cáy là hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương. Nghề này đang tạo việc làm cho hàng chục lao động, mức thu nhập hơn 200.000 đồng/ngày", ông Thắng nhấn mạnh.