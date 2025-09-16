Lão nông thu nửa tỷ đồng mỗi năm từ nuôi ếch Thái

Những ngày này, khu vườn rộng hơn 1.000m2 của ông Đào Văn Hóa (SN 1973, trú tại khối 6, phường Tân Mai, Nghệ An) râm ran tiếng kêu của hàng nghìn con ếch Thái Lan đang sinh trưởng trong các bể xi măng kiên cố. Ít người biết, nơi đây trước kia chỉ là đồng trũng hoang hóa, không ai mặn mà canh tác.

Sau nhiều năm gắn bó với ruộng đồng, ông Hóa nhận thấy cuộc sống khó khăn nếu chỉ trông chờ vào vài sào lúa. Với quyết tâm đổi mới, ông dành thời gian tìm tòi, tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả.

Trang trại nuôi ếch Thái Lan của ông Hóa mang lại nguồn thu nửa tỷ đồng mỗi năm (Ảnh: Nguyễn Phê).

Khoảng ba năm trước, trong một chuyến đi thực tế tại huyện Yên Thành (cũ), tỉnh Nghệ An và một số tỉnh phía Bắc, ông bị thuyết phục bởi mô hình nuôi ếch Thái Lan - loài đặc sản thịt thơm ngọt, thị trường rộng mở và giá bán ổn định.

Ông Hóa chia sẻ: "Lúc đó tôi nghĩ, nếu không mạnh dạn đổi mới sẽ mãi luẩn quẩn trong khó khăn. Tôi quyết định dốc hết vốn liếng, vay mượn thêm để khởi nghiệp với ếch Thái. Năm đầu, khí hậu nhiệt đới của Nghệ An khiến việc nuôi loài ếch này gặp nhiều trở ngại.

Vào mùa hè phải che chắn 30-40% ánh nắng, nếu không ếch rất dễ chết. Tôi đã từng thất bại một lần, mất hơn 100 triệu đồng, nhưng giờ thì đã an tâm hơn rồi”.

Từ vùng đất trũng chỉ gieo được lúa vụ mùa, ông Hóa đã cải tạo mặt bằng, xây dựng từng dãy bể xi măng rộng 5x10m, đáy lát gạch hoa, phía trên che lưới để chắn nắng. Trong bể, ông đặt thêm những tấm ván tre làm chỗ nghỉ cho ếch. Nhờ nắm vững kỹ thuật và kiên trì học hỏi, tỷ lệ sống của đàn ếch trong trang trại luôn đạt trên 98%.

Hàng ngày, ông Hóa chăm ếch trong hệ thống bể nuôi hơn 1.000m2 (Ảnh: Nguyễn Phê).

Nguồn thức ăn cũng được ông tính toán kỹ lưỡng từ cá nhỏ, tôm, giun đến ngô, đậu, bã đậu, rỉ mật đường, được nghiền ép thành viên vừa tiết kiệm vừa sạch sẽ. Mỗi ngày, đàn ếch được cho ăn hai lần, nước trong bể thay thường xuyên kết hợp với chế phẩm sinh học để giữ môi trường trong lành.

“Nuôi ếch không khó, quan trọng là nắm chắc kỹ thuật, để ý nguồn nước và tập tính của chúng. Nước sạch, đủ chất thì ếch khỏe, nuôi nhàn mà năng suất lại cao…”, ông Hóa chia sẻ.

Một lứa ếch nuôi kéo dài khoảng 3 tháng, từ khi thả 100 con/kg đến khi đạt 4-5 con/kg là có thể xuất bán. Với giá ổn định 50.000-60.000 đồng/kg, mỗi năm trang trại của ông Hóa cung ứng ra thị trường khoảng 12 tấn ếch thương phẩm, mang về 300-400 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Ngoài ra, ông còn tự sản xuất ếch giống, thu thêm khoảng 120 triệu đồng mỗi năm.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Hóa còn tận tình chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật cho nhiều hộ dân đến học hỏi, mong muốn nhân rộng mô hình để cùng nhau phát triển kinh tế.

Đại diện các ban, ngành phường Tân Mai ghé thăm trang trại ếch của gia đình ông Hóa (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Lê Văn Thắng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Tân Mai, đánh giá cao mô hình nuôi ếch Thái Lan trong bể xi măng của ông Đào Văn Hóa.

"Đây là một mô hình vừa nuôi ếch thương phẩm vừa sản xuất con giống, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, anh Hóa cũng mong muốn nhà nước có cơ chế hỗ trợ thêm trong vấn đề phát triển mô hình này…”, ông Thắng chia sẻ.

Sau 3 năm khởi nghiệp, từ một nông dân quanh năm vất vả với ruộng đồng, ông Hóa đã trở thành tấm gương điển hình dám nghĩ dám làm, biến đất trũng thành “mỏ vàng”, mở ra hướng đi mới cho kinh tế nông nghiệp ở Tân Mai.