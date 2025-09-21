Thử sức với giống chim ngoại, nhẹ nhàng "bỏ túi" hơn 20 triệu đồng/tháng

Anh Phan Minh Phụng (41 tuổi), trú tại thôn 3, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai, là một điển hình thành công với mô hình nuôi chim ngoại, đặc biệt là bồ câu Pháp, Thái Lan, mang lại thu nhập cao và ổn định cho gia đình, đồng thời lan tỏa mô hình này đến cộng đồng.

Cuộc đời anh Phụng rẽ hướng sau một tai nạn nghề nghiệp buộc anh phải từ bỏ thầu công trình điện nước với thu nhập khá. Sau đó, anh thử sức với cây dưa hấu nhưng thu nhập bấp bênh. Quyết tâm tìm hướng đi mới, anh Phụng bắt đầu tìm hiểu về mô hình nuôi chim bồ câu.

Anh Phan Minh Phụng, mỗi tháng bỏ túi 20-25 triệu đồng nhờ nuôi chim bồ câu lai Pháp (Ảnh: Công Sơn).

Tháng 10/2023, sau chuyến thăm bạn bè nuôi bồ câu ở xã An Nhơn Tây (Gia Lai), anh Phụng quyết định cải tạo chuồng trại, đầu tư 50 cặp giống Titan Thái và bồ câu lai Pháp.

Đến nay, trang trại của anh đã phát triển lên hơn 650 cặp chim sinh sản, cung cấp cả chim giống và chim thịt ra thị trường, chủ yếu là các tỉnh phía Nam.

Theo anh Phụng, cứ 5 ngày, trang trại lại xuất bán một đợt bồ câu. Bình quân mỗi tháng, doanh thu đạt 45-50 triệu đồng, sau khi trừ chi phí, anh thu lãi ròng 20-25 triệu đồng.

"So với nuôi gà, vịt, chim bồ câu dễ chăm sóc hơn, ăn ít hơn mà thu nhập lại ổn định hơn nhiều. Thức ăn chủ yếu là ngô, lúa, có thể tự trồng hoặc mua từ người dân. Bồ câu cũng ít bệnh, chỉ cần bổ sung vitamin, tẩy giun định kỳ, tiêm vaccine và phòng bệnh tiêu chảy bằng men tỏi", anh Phụng chia sẻ.

Anh Phụng cũng cho biết, việc nuôi bồ câu không đòi hỏi chuồng trại hiện đại, có thể tận dụng chuồng bò, lợn cũ để cải tạo. Nếu không tính chi phí xây dựng chuồng trại, kinh phí đầu tư ban đầu cho thiết bị và 100 đôi chim giống chỉ khoảng 60 triệu đồng.

Với vai trò tổ trưởng tổ nghề nghiệp nuôi chim bồ câu Pháp sinh sản của thôn 3, anh Phụng là hạt nhân tích cực trong việc gắn kết, hợp tác với gần 50 hộ dân tham gia. Các hộ nuôi ít nhất 100 cặp, nhiều lên đến 500-650 cặp, tạo thành một cộng đồng cùng phát triển.

Anh Phụng nhận định, phong trào nuôi chim bồ câu lai Pháp, Thái Lan đang phát triển mạnh và mang lại thu nhập khá cao cho người dân địa phương. Nhiều hộ trong thôn như ông Hồ Văn Quá, Lê Văn Công, Hồ Ngọc Minh… đều sở hữu đàn 300-400 cặp, thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng.

Anh Phụng ép chim mẹ sinh sản nhiều để dùng máy ấp trứng nên tỷ lệ hao hụt thấp hơn (Ảnh: Công Sơn).

"Nuôi chim bồ câu ít rủi ro, mỗi ngày chỉ cần cho ăn 1-2 lần, nước uống có thể thiết kế tự động. Quan trọng hơn, bồ câu tự đẻ trứng, tự ấp, tự nuôi con nên người nông dân có thể làm được nhiều công việc khác", anh Phụng chia sẻ thêm.

Hiện nay, anh Phụng sẵn sàng hỗ trợ toàn bộ quy trình cho các hộ dân có nhu cầu đầu tư nuôi bồ câu, từ xây dựng chuồng trại, lắp đặt thiết bị, cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, chế độ dinh dưỡng đến việc sử dụng thuốc men. Ngoài ra, anh còn hỗ trợ bán bồ câu thương phẩm giúp những hộ chăn nuôi chưa tìm được đầu ra.

Ông Nguyễn Thế Vinh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tây Sơn, đánh giá cao hiệu quả của mô hình tổ nghề nghiệp nuôi chim bồ câu Pháp sinh sản ở thôn 3. Ông cho biết nhiều thời điểm bồ câu không đủ cung cấp cho thị trường. Với giá ổn định, dễ nuôi, mô hình này đang giúp nhiều hộ có thu nhập khá và làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương.