Cảnh báo mạo danh nhân viên BHXH để lừa người nghỉ hưu

Ngày 9/9, BHXH TPHCM nhận được phản ánh có đối tượng tự xưng là Long gọi điện cho nhiều người dân, giới thiệu là đang công tác ở BHXH phường rồi thông báo người dân đã cập nhật VNeID mức độ 2, yêu cầu người dân kết bạn Zalo, cung cấp thẻ BHYT và thông tin cá nhân để tích hợp thẻ BHYT vào VNeID.

BHXH TPHCM xác nhận đây là trường hợp mạo danh BHXH vì cơ quan bảo hiểm không có quy trình làm việc như trên.

Theo BHXH TPHCM, từ ngày 1/8, đơn vị đã có thông tin cảnh báo về tình trạng một số đối tượng mạo danh cơ quan BHXH liên hệ với người dân, nhất là người nghỉ hưu đang hưởng lương hưu và các chế độ BHXH, để cung cấp dịch vụ đặt lịch làm việc, tích hợp căn cước công dân vào hồ sơ BHXH trực tuyến có thu phí... nhưng thực chất là lừa đảo. Đến nay, hiện tượng này vẫn tiếp diễn với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn.

BHXH Thành phố cho biết, thủ đoạn phổ biến của đối tượng lừa đảo bao gồm: Gọi điện tự xưng là nhân viên BHXH thông báo nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN và yêu cầu chuyển tiền gấp vào tài khoản cá nhân; gửi tin nhắn, email giả mạo để lấy cắp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP ngân hàng; thông báo sẽ hỗ trợ tích hợp thẻ BHYT vào ứng dụng VNeID hoặc tích hợp căn cước công dân vào hồ sơ BHXH trực tuyến theo Nghị định 158/2025; mời chào tham gia các gói bảo hiểm thương mại nhưng sử dụng tên gọi, biểu mẫu gần giống BHXH; hoặc hứa hẹn “giải quyết nhanh” chế độ nếu người dân nộp thêm chi phí dịch vụ…

BHXH TPHCM khẳng định không bao giờ yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp số tài khoản, số căn cước công dân và đề nghị chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của bất kỳ ai; không thông báo thu tiền qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội.

“Mọi thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN đều được thực hiện công khai, miễn phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam hoặc tại cơ quan BHXH các cấp”, đại diện BHXH Thành phố khẳng định.

Trước tình hình trên, BHXH TPHCM khuyến nghị người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng cho người lạ tự xưng là cán bộ BHXH; không bấm vào các đường link, không tải ứng dụng từ tin nhắn lạ…