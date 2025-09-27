Công ty cũ nợ BHXH, nhân viên chỉ được xác nhận chế độ phần đóng tiền

Ông Trần Công Thượng than, giờ muốn làm chế độ thì phải tự thanh toán khoản bảo hiểm doanh nghiệp nợ đọng. Tuy nhiên, khoản tiền đó ông không thể tự chi trả được.

Ông thắc mắc rằng: “Liệu tôi có thể bỏ khoảng thời gian doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội hay không, hoặc có phương án giải quyết nào hợp lý hơn? Tôi đã chuyển sang làm việc ở doanh nghiệp khác và tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, nhưng hiện không thể làm được hồ sơ hưởng bất cứ chế độ nào do doanh nghiệp cũ nợ bảo hiểm xã hội”.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội cho biết theo quy định, việc đóng bảo hiểm xã hội thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động không trực tiếp đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Đơn vị sử dụng lao động phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để làm thủ tục xác nhận thời gian đóng cho người lao động.

Đối với đơn vị chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ các khoản bảo hiểm nói trên.

Số tiền đóng bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định. Cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận sổ bảo hiểm để kịp thời giải quyết chế độ cho người lao động.

Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ bảo hiểm xã hội đến thời điểm đã đóng các khoản bảo hiểm nói trên. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn chậm đóng thì xác nhận bổ sung trên sổ bảo hiểm.

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội hướng dẫn ông Thượng đề nghị doanh nghiệp phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận sổ bảo hiểm đến thời điểm công ty đóng tiền. Sau khi doanh nghiệp nộp đủ tiền đến thời điểm ông nghỉ việc thì đề nghị xác nhận bổ sung thời gian đóng còn thiếu vào sổ.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và các văn bản liên quan, không có điều khoản nào cho phép người lao động được bỏ qua khoảng thời gian đóng bảo hiểm khi đơn vị sử dụng lao động nợ tiền đóng.